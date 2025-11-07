¡Escándalo en Moto2! Marcos Ramírez se queda sin asiento para 2026... teniendo contrato

El motociclismo tiene una cara injusta que por desgracia, Marcos Ramírez acaba de experimentar. El piloto andaluz, que tenía contrato para el próximo curso con el American Racing Team, estructura para la que ha competido durante tres temporadas, se ha quedado sin sitio en la parrilla para el próximo curso. Así lo ha anunciado el equipo americano este viernes, durante la primera jornada de acción en pista en el Gran Premio de Portugal.

El anuncio se produjo a través de un escueto comunicado, compartido a través de las redes sociales. "El American Racing Team y el piloto Marcos Ramírez han acordado mutuamente poner fin a su colaboración al final de la temporada 2025", comenzaba diciendo el equipo americano. "El equipo desea expresar su sincero agradecimiento a Marcos Ramírez por su contribución y profesionalismo durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos", terminaba diciendo.

Esto supone un duro varapalo para el piloto de Conil de la Frontera, que ya había firmado un contrato con el equipo para 2026. El anuncio se produjo el pasado agosto, y ahora, a dos citas del final del campeonato, el español se ha quedado sin asiento en la categoría intermedia, cuando ya todos los contratos han quedado atados de cara al próximo curso y no hay hueco disponible.

Pese al gran golpe moral que supone una rotura de contrato a estas alturas, Ricard Jové, mánager del piloto, aseguró que ya están trabajando en una alternativa. "Lo importante es que hemos terminado satisfactoriamente, con una compensación muy buena para Marcos. Además, lo importante es que se libera de un problema que lleva arrastrando varios días, que tiene un futuro que no puedo avanzar pero que va a ser muy bueno. Eso es lo más importante, y ahora toca acabar el año lo mejor posible", decía a los micrófonos de DAZN este viernes.

De esta forma, el andaluz se despide del campeonato tras haber cosechado ocho podios y dos victorias en Moto3, así como dos 'pole positions'. En 111 carreras en la categoría de Moto2, en la que debutó en 2020 con la Kalex del Tennor American Racing, ha logrado dos podios. El último, fue en el Gran Premio de Tailandia del pasado curso.

Dos bajas españolas en dos días

Todo parece indicar que el piloto con el que el equipo reemplazará a Marcos será el checo Filip Salac (a falta de confirmación oficial). El piloto actual del Elf Marc VDS Racing Team había llegado a un acuerdo con el RW Racing, pero el cambio de dueños en la estructura habría reducido este acuerdo a la nada. Zonta van den Goorbergh será quien recaiga en el equipo y, Salac, con una gran cantidad de patrocinadores, habría sido de interés para el American Racing Team, quien ha 'despedido' a Ramírez.

La noticia llega tan solo unas horas después de que otro español, Albert Arenas, anunciase el fin de su andadura por la categoría intermedia tras no encontrar hueco en la parrilla para el siguiente curso. El piloto Gresini, Campeón del Mundo en 2020, anunció que emprende una nueva etapa lejos del 'paddock' de MotoGP tras diez años en él. Dos reflejos sobre lo injusto que puede ser el deporte en ocasiones.