La escalofriante lesión de muñeca de Dovizioso

Andrea Dovizioso ha sufrido una fractura de muñeca mientras practicaba motocross y ha compartido las imágenes en redes El piloto italiano, ya retirado de MotoGP, ha pasado por el quirófano y se recupera favorablemente

Andrea Dovizioso se ha retirado de MotoGP esta temporada pero no se ha bajado de la moto. El piloto italiano, que sigue dándole al gas, ahora en motocross, sufrió una escalofriante fractura de muñeca mientras practicaba en su país y él mismo se encargó de mostrar las imágenes de lo ocurrido en sus redes sociales.

"Hay una nueva moda que están siguiendo los crossers: mostrar sus fracturas Y yo, que un poco crosser me siento, no he podido evitar estar ‘a la moda’ y he decidido jugar la carta de la fractura de muñeca (bien rota, por supuesto)", ironizaba el piloto a través de su cuenta de instagram , acompañando estas palabras con una serie de imágenes del antes y después de su lesión, de la que ya ha sido intervenido con éxito.

"Ayer tuve la suerte de estar cerca y de conocer a algunas personas a las que ahora toca dar las gracias. El primer agradecimiento de corazón va dirigido al director de la UOC, el profesor Federico Lamponi, y a todo el personal del Hospital Murri de Fermo. Fuisteis rápidos, amables y abiertos a la hora de consultar y coordinar la decisión final con quienes, mis huesos, conocen bien. Muchas gracias también a los pilotos que estaban en la pista y al personal del Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo, que acudió en mi ayuda y me socorrió tras mi caída", termina Dovizioso, agradecido.