Escalofriante accidente de David Alonso en el GP de Tailandia

Primera carrera del curso muy accidentada en Moto2. La categoría intermedia vio hasta dos banderas rojas tras dos accidentes distintos, el primero de ellos protagonizado por el Campeón del Mundo de Moto3 en 2024, David Alonso. El piloto de Aspar Team sufrió una escalofriante incidente junto al checo Filip Salac y el australiano Senna Agius, quien salía desde la 'pole position'.

El piloto colombiano sufrió una caída durante el cuarto giro del Gran Premio de Tailandia tras hacer el afilador con la rueda de delante con el neumático de atrás del 'poleman' Agius. El incidente se produjo entre las curvas 9 y 10 del trazado, y sin tiempo de reaccionar, Salac, que venía tras David, terminó arrollándole. El piloto de Jorge Martínez 'Aspar' también impactaba con la moto del IntactGP, que aún se mantenía en pie.

En un primer momento, el piloto se quedó tendido en pista mientras los comisarios ondeaban la bandera amarilla. Lideraba la carrera Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso, cuando apareció la bandera roja en los paneles luminosos de Buriram. Alonso era evacuado en camilla mientras el campeonato, afortunadamente, informaba que el piloto se encontraba consciente.

Primeros chequeos más que positivos

Tan solo unos minutos después, y con el protocolo en marcha ya para el inicio de una nueva carrera en la categoría intermedia, el campeonato informaba que el '80' había sido trasladado al centro médico del circuito para someterse a distintos chequeos por fuertes dolores en un brazo. Mientras, en el box del Aspar Team, llamaban a la calma tras saber que el piloto se encontraba consciente y que tan solo se encontraba dolorido.

Por otro lado, Amanda Gala, reportera de DAZN, informaba desde el centro médico que había podido hablar con los padres del piloto, de 19 años. “Está bien, han podido estar con él y que está nervioso. No tiene nada roto, según las primeras pruebas”, decía la periodista. Tan solo unos minutos después, con la segunda salida en marcha tras un nuevo incidente entre Luca Lunetta y Sergio García Dols (con todos los pilotos conscientes también), se informaba que David Alonso no tiene fracturas, pese a que los médicos seguirán chequeando su estado físico en las próximas horas. La victoria se la llevó Manuel González, con podio 100% español junto a Izan Guevara y Daniel Holgado.