Eric García, invitado de Ducati y Márquez en el Circuit

El azulgrana Eric García ha revolucionado el paddock de MotoGP en el Circuit de Barceloba en su visita este viernes a la Practice del GP de Catalunya. Invitado por Ducati, el máximo responsable de comunicación de la escuadra italiana, Artur Vilalta, declarado 'culé', ha escoltado al jugador del FC Barcelona, mostrándole los 'secretos' del box.

"Ya vine de visita al Circuit con la Fórmula 1, pero es la primera vez que puedo asistir a un gran premio de MotoGP", ha explicado Eric, que se ha mostrado especialmente sorprendido por dos aspectos de la categoría reina del Mundial: "Es alucinante la velocidad que cogen los pilotos en la recta", ha confesado. "Y sobre todo el ruído, una locura", ha añadido el azulgrana, que no esperaba que una MotoGP fuera mucho más ruidosa que un F1 pero con el rumbo de las dos competiciones es así.

"Si todo va bien, después de la practice podré charlar con Marc (Marquez) y Pecco (Bagnaia), pero para ser la primera vez no me puedo quejar, estoy en el mejor equipo, que es Ducati", ha cerrado.