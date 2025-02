Los equipos de MotoGP, en pie de 'guerra' por los neumáticos

"El primer día de test dejó a tres pilotos, uno de ellos el nuestro, Fabio Di Giannantonio y otro, el campeón del mundo. No puede ser", protesta Alessio 'Uccio' Salucci, amigo y mano derecha de Valentino Rossi y director de su equipo, VR46, en la categoría reina del Mundial de MotoGP. Sus quejas se extienden a las que hace unos días manifestaba el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, que fue muy crítico con el proveedor de neumáticos Michelin, al que culpó directamente del accidente de Jorge Martín. La polémica está servida.

En conversación con 'GPOne' que, 'Uccio' empieza comentándo el accidente que le costó una fractura de clavícula a Di Giannantonio: "Estaba yendo rápido y sus mejores tiempos eran con neumático usado, estábamos muy contentos. En la práctica de salida, hizo un caballito entre las curvas cuatro y cinco y se fue al suelo".

El director del equipo del Pertamina Enduro VR46 lanza una advertencia a Dorna y Michelin: "No podemos seguir así con los neumáticos. No solo nos traen pocos, sino que además nos traen los medios y en Sepang no sirven. Nos vemos obligados a llevar al piloto al límite con neumáticos que no funcionan. Un test como este, a un equipo de MotoGP, le cuesta alrededor de 350.000 euros. Encima, corremos el riesgo de no salir a pista. Para hacer un test óptimo, habría que dar solamente unas 30 vueltas. Solo trabajaríamos dos horas, lo cual es absurdo. Hay que cambiar esto".

'Uccio' explica que "entre los equipos hemos hablado sobre este tema y nos gustaría encontrar la manera de resolver esta situación. En mi opinión, lo de los neumáticos va en detrimento de nuestro deporte, tras el primer día de test, faltan tres pilotos por lesión. Lo digo con calma y tranquilidad, Dorna y Michelin deben hacer algo. Como equipo, estamos dispuestos a hablar y encontrar un compromiso. Es una crítica constructiva porque amo este deporte".