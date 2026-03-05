El 'equipo Márquez' no descansa: sesión en la arena con Marc, Álex, Diogo Moreira... y su perro Turco

Pasada la primera cita del calendario 2026 de MotoGP, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el trazado tailandés de Buriram, el campeonato afronta una pausa de alrededor de dos semanas y media antes del Gran Premio de Brasil, programado para el fin de semana del 20 al 22 de marzo. Sin embargo, bien es sabido por todo aficionado del motociclismo que los pilotos nunca dejan de entrenar y siempre se encuentran trabajando para mejorar su rendimiento en pista. Y uno de ellos es Marc Márquez.

El piloto catalán vivió un fin de semana de altibajos en el Circuito Internacional de Chang. Tras clasificar en la segunda plaza, quedándose a tan solo a 0.035 del mejor registro de Marco Bezzecchi, protagonizó una dura batalla con Pedro Acosta en la Sprint Race en la que se marcó un adelantamiento al límite en la curva 12 que acabó en sanción por parte del panel de comisarios. El '93' tuvo que ceder una posición al piloto de KTM y perdió toda opción a la victoria. El domingo se encontraba en la lucha por el podio cuando sufrió un pinchazo en la goma trasera que le impidió sumar puntos en la primera carrera larga del curso. Tampoco lo hizo su hermano menor Álex, que terminó en el suelo a falta de cinco giros para el final.

Vuelta a la rutina

Pasado el disgusto los hermanos Márquez ya han vuelto a sus rutinas habituales. Y una de ellas es la de volver a los circuitos de arena. La práctica de disciplinas como motocross, dirt tack o flat track se ha convertido en algo habitual entre los pilotos de la parrilla, puesto que ganan conrol de la moto en situaciones de baja adherencia y también pueden entrenar la gestión de derrapes. Por no hablar de la mejora en la forma física que proporcionan las disciplinas 'off road'.

Marc Márquez entrena con su hermano Álex y Diogo Moreira / Instagram

El '93' y el '73' siempre se han mostrado unos grandes estusiastas de los circuitos de arena, entrenando en trazados como Alcarràs en su etapa en Cervera o en El Bunker Moto Área ahora que residen en Madrid. Precisamente, durante la jornada de este jueves han estado rodando en este último junto a Diogo Moreira, un auténtico prodigio en carreras de este tipo. El Campeón del Mundo de Moto2, ahora piloto para el Pro Honda LCR, es un auténtico crack en la arena, sus auténticos orígenes como piloto.

Turco, un invitado especial

El brasileño mantiene una excelente relación con los pilotos de Cervera por lo que es bastante habitual verle entrenando junto a ellos. En una imagen compartida en 'stories', Marc Márquez muestra a sus seguidores el último entrenamiento junto a los dos pilotos con los que tiene mejor 'feeling' en la parrilla: su hermano menor y uno de sus pupilos. "El equipo", dice el '93' en la imagen compartida.

Marc Márquez entrenó con un invitado de lujo, su perro Turco / Instagram

Al poco tiempo, comprtió otra imagen junto a su perro, Turco, jugando en la arena mientras él se pone al manillar de su moto para continuar con el entrenamiento del día. Una jornada más de puesta a punto para el ilerdense, que aún se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el GP de Indonesia del pasado curso y que le ha dado alguna que otra molestia tanto en los test de pretemporada como en la carrera en Tailandia.