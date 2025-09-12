En directo
MotoGP
Entrenamientos libres del GP de San Marino y la Riviera de Rimini, en directo
Sigue en directo la primera tanda de entrenamientos libres del GP de San Marino y la Riviera de Rimini que se disputa en el circuito Marco Simoncelli
Xavi Turu
El Circuito Marco Simoncelli acoge la decimosexta prueba del Mundial de MotoGP 2025, a la que Marc Márquez llega como líder destacado del campeonato.
FP1
Di Giannantonio empieza fuerte y para el tiempo en 1:32.410, seguido de Marc Márquez y Bagnaia.
Morbidelli, bajo la lupa
Franco Morbidelli lleva una sanción de 10 minutos en esta FP1, ya que desobedeció las órdenes de los comisarios y estos no le van a pasar ninguna más.
FP1
Por el momento cierta calma sobre el asfalto, con el paso de los minutos los pilotos empezarán a apretar el acelerador para ir ajustando los tiempos.
La realización está enseñando desde el box de Yamaha cómo suena esa moto con el V4.
¡Arrancan estos libres 1!
Semáforo en verde y los pilotos van saliendo al asfalto.
¡¡Ojo que hay novedades en Yamaha con el nuevo 'V4 hype'!! Veremos qué sensaciones tiene Augusto Fernández.
Los pilotos de MotoGP ya están en sus boxes a la espera del semáforo en verde que se dará en unos minutos en San Marino.
Turno para la FP1 de MotoGP
Finalmente, en Moto2 se ha impuesto el líder del mundial, Manu González. Se impuso a Moreira rebajando su tiempo con un espectacular 1:34.977 del español.
A la espera del final de los libres en Moto2
Moto2 está a punto de acabar y en nada y menos empezará la categoría reina de las motos. Por el momento, el mejor registro en Moto2 lo tuvo Diogo Moreira parando el crono en 1:35.250.
Otro fin de semana de motor
Hoy arrancan los motores en Misano con estos primeros entrenamientos libres y las 15:00 horas llegará la Práctica, para medir qué pilotos pasan directamente a la Q2. Mañana seguirán rugiendo los motores en esta legendaria pista italiana con más entrenamientos libres, la Qualy y la carrera Sprint. Nos os perdáis lo más destacado del fin de semana en SPORT.
