Entrenamientos libres del GP de San Marino y la Riviera de Rimini, en directo

Sigue en directo la primera tanda de entrenamientos libres del GP de San Marino y la Riviera de Rimini que se disputa en el circuito Marco Simoncelli

Los Márquez lideran el Mundial

Xavi Turu

El Circuito Marco Simoncelli acoge la decimosexta prueba del Mundial de MotoGP 2025, a la que Marc Márquez llega como líder destacado del campeonato.

