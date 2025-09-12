Entrenamientos libres del GP de San Marino y la Riviera de Rimini, en directo

Otro fin de semana de motor

Hoy arrancan los motores en Misano con estos primeros entrenamientos libres y las 15:00 horas llegará la Práctica, para medir qué pilotos pasan directamente a la Q2. Mañana seguirán rugiendo los motores en esta legendaria pista italiana con más entrenamientos libres, la Qualy y la carrera Sprint. Nos os perdáis lo más destacado del fin de semana en SPORT.