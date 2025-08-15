Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MotoGP

Entrenamientos libres del GP de Austria de MotoGP, hoy en directo

Sigue en directo los primeros entrenamientos libres de MotoGP en el Red Bull Ring

Marc Márquez consiguió una victoria al ‘sprint’ en Brno

Marc Márquez consiguió una victoria al ‘sprint’ en Brno / FILIP SINGER / EFE

David Raurell

Los pilotos de MotoGP regresan a la pista tras las vacaciones para disputar la primera sesión de entrenamientos del decimotercer Gran Premio de la temporada. Sigue en directo toda la actividad en Sport.es.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas