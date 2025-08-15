En directo
MotoGP
Entrenamientos libres del GP de Austria de MotoGP, hoy en directo
Sigue en directo los primeros entrenamientos libres de MotoGP en el Red Bull Ring
David Raurell
Los pilotos de MotoGP regresan a la pista tras las vacaciones para disputar la primera sesión de entrenamientos del decimotercer Gran Premio de la temporada. Sigue en directo toda la actividad en Sport.es.
12'
La cuarta curva del circuito está dando algunos problemas a varios pilotos.
Tras el susto de Bezzecchi en el arranque de la sesión, ya han sido varios los que han tenido que frenar en exceso para no salirse de la pista
17'
Invitado de lujo en Austria
Valentino Rossi está muy pendiente de la primera sesión de entrenamientos libres. El nueve veces campeón del mundo no ha querido perderse el regreso de la competición tres semanas después.
21'
¡Pues ha tardado tan solo 5 minutos!
Marc desbanca a Bagnaia y a Àlex y se coloca en cabeza tras fijar el reloj en 1'29.376. La realización televisiva aprovecha el momento para mostrar la cara de felicidad de su padre en el box
26'
Pese a ser el primer piloto en bajar del 1'30.000, ahora mismo Marc tiene seis pilotos con mejor tiempo.
Veremos cuanto tiempo necesita el catalán para darle la vuelta a la situación
32'
Pecco Bagnaia está mostrando su cara más agresiva y reivindicativa.
El italiano de Ducati desbanca a Àlex del liderato y firma un cronómetro de 1'29.686
36'
Primeros tiempos
Marc y Àlex luchan por conseguir el mejor tiempo entre ellos. Ambos han conseguido rebajar el 1'30.000 en este arranque de sesión
41'
¡Ojo con Bezzecchi!
El piloto italiano no ha controlado bien la frenada en la cuarta curva y ha tenido que lidiar con una posible caída en la grava. Por fortuna ha podido evitar el incidente
¡Arranca la sesión!
Son las 10:45 h... Pilotos a pista y se da por iniciada la primera sesión de Libres de MotoGP.
A lo largo del fin de semana también estaremos pendientes del papel de Jorge Martín, que poco a poco va ganando rodaje tras su lesión a principio de temporada.
El piloto madrileño ya ha dejado claro que su objetivo es conseguir una victoria antes de finalizar el presente curso
Presión para Marc
Marc Márquez, el nombre propio y gran favorito para el presente Mundial de MotoGP, se planta en Austria con el objetivo de ganar por primera vez en el circuito.
El piloto de Cervera comentó en la previa que espera estrenarse en lo alto del podio en su nueva etapa vestido de rojo con Ducati.
Recuerden que Marc goza de 120 puntos de ventaja respecto a su hermano Àlex en la clasificación general
