Los entrenamientos libres del GP de Argentina de MotoGP, en directo: Las Aprilia dominan con Aleix primero

Finalizan los Libres 2 del Gran Premio de Argentina. Las Aprilia grandes dominadoras del día de hoy, que después del doblete en los primeros entrenos, han vuelto a repetir. Por detrás, las Ducati de Bezzecchi, Marini y Zarco. Bagnaia ha sido quinto y Alex Rins cierra el Top-10 que estará mañana directamente en la Q2. Quartararo y Mir tendrán que pasar mañana por la Q1.

Gracias por seguir los Libres 2 en SPORT. Mañana nos vemos con la Q1 a las 15:50 y con la carrera al esprint a las 19:00.

🔥 Aprilia 1-2, again!

👏 Bez and Marini 3-4

😎 Both @lcr_team riders in Q2

📈 @FrankyMorbido12 top Yamaha



Storylines aplenty on day 1! 🙌#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/Z2B5lNj054