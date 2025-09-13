Entrenamientos libres 2 y clasificación del GP de San Marino y la Riviera de Rimini de MotoGP, en directo

Continúa la actividad en el Circuito Marco Simoncelli con la disputa de la segunda tanda de entrenamientos libres y la batalla por la pole.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO ¡¡¡BANDERA AMARILLA!!! Miller cae en el sector tres.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Morbidelli se pone líder en la tabla.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Restan sólo cinco minutos para que termine la sesión. Todos los pilotos aprietan al máximo para mejorar sus marcas.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO ¡¡¡BANDERA AMARILLA!!! Se ha caído Jorge Martín en la curva 1.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Marini registra 1.31.2 y se mantiene segundo en la tabla. Mientras, Acosta ahora se colocal tercero con ese 1.31.2.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Pedro Acosta se mantiene séptimo en la clasificación.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Alex Marquez a pista, mientras su hermano, Marc, aún no ha salido.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Di Giannantonio registra un 1.31.6 y se mantiene sexto, mientras que Miller hace 1.32.6.

LIBRES 2 MOTOGP SAN MARINO Bagnaia sale a pista.