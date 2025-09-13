En directo
MotoGP
Entrenamientos libres 2 y clasificación del GP de San Marino y la Riviera de Rimini de MotoGP, en directo
Sigue en directo la segunda jornada del GP de San Marino y la Riviera de Rimini que se disputa en el circuito Marco Simoncelli
Víctor Cortinas
Continúa la actividad en el Circuito Marco Simoncelli con la disputa de la segunda tanda de entrenamientos libres y la batalla por la pole.
¡¡¡BANDERA AMARILLA!!! Miller cae en el sector tres.
Morbidelli se pone líder en la tabla.
Restan sólo cinco minutos para que termine la sesión. Todos los pilotos aprietan al máximo para mejorar sus marcas.
¡¡¡BANDERA AMARILLA!!! Se ha caído Jorge Martín en la curva 1.
Marini registra 1.31.2 y se mantiene segundo en la tabla. Mientras, Acosta ahora se colocal tercero con ese 1.31.2.
Pedro Acosta se mantiene séptimo en la clasificación.
Alex Marquez a pista, mientras su hermano, Marc, aún no ha salido.
Di Giannantonio registra un 1.31.6 y se mantiene sexto, mientras que Miller hace 1.32.6.
Bagnaia sale a pista.
Marini se pone noveno con un tiempo de 1.31.6.
