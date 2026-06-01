El enfado de Pecco Bagnaia al difundirse la noticia de su futura paternidad: "Tiene que primar el respeto a la vida personal"

Pecco Bagnaia fue uno de los más felices este domingo en Mugello. El italiano lideró durante algunas vueltas y pese a algunos problemas en el tramo final, consiguió mantener la tercera posición y subir al podio ante una multitud enfervorecida. Algo parecido a una victoria, tal y como reconoció en la sala de prensa el de Ducati. "Las emociones han sido muy altas aunque no haya ganado porque sentía que nos merecíamos este resultado. No es como una victoria pero es similar", explicó, bromeando con el hecho de haber sido elegido 'piloto del día' por los aficionados.

Siempre discreto, Pecco se mostró satisfecho con el resultado pero su gesto sonriente se tornó serio al ser preguntado sobre su futura paternidad. "¿Cómo lo sabes?", preguntó. "Esto es algo a lo que solo responderé una vez", afirmó contundente, antes de pedir que se respete su vida privada.

Bagnaia, en el paddock de Mugello / AFP7 vía Europa Press

"Creo que somos deportistas y necesitamos responder a las preguntas pero considero que tiene que primar el respeto a la vida personal y privada de los pilotos. Ese es el modo básico de operar de los periodistas", explicó el piloto que reconoció haberse enfadado al ver la noticia publicada. "No es verdad que no quisiéramos publicarlo, pero considero que nuestra vida privada merece respeto", resumía contudente.

"Quiero dar las gracias a todos los periodistas que hay aquí porque muchos lo saben desde hace tiempo y no han dicho nada. Uno que vino ocasionalmente lo publicó online y para mi esto es algo equivocado. Deben respetar las decisiones de los pilotos", argumentó.

Más allá del enfado, Pecco reconoció que "es una de las mejores cosas que he tenido en mi vida". "Domizia (su esposa) ya era una de las mejores cosas que he tenido y este es un regalo que nos brinda la vida y estoy muy contento", aseguró ante su futura paternidad, prevista para el próximo mes de agosto.

Bromas para aliviar la tensión

También bromeó sobre esa premisa que dice que los padres pierden un par de décimas. "No creo que vaya a ocurrir, quizás las gano porque será una motivación que me impulsará".

"Será un niño con muchos tíos así que si me canso se lo daré a Bezz para que lo cuide", explicó sonriente para rebajar la tensión creada.

"No estoy preparado aun", bromeó Bezzechi al respecto, sentado a su lado en la sala de prensa.