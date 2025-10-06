Así fue el enfado de Álex Márquez tras la caída de su hermano: "Queremos estar protegidos"

Marc Márquez sufrió una grave caída durante la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de Thailandia. Tras los primeros compases de carrera, se fue al suelo dolido de su hombro derecho. El de Cervera, que partía desde una retrasada novena posición, estaba empezando su remontada cuando se cruzó en el camino de Marc Bezzecchi. El italiano tuvo problemas en la salida y, a diferencia del sábado, no pudo controlar su moto y acabó arrollando a Marc a toda velocidad.

Tras dar varias vueltas de campana y ser arrollado por la Aprilia, Marc se mantuvo durante unos minutos de rodillas en la grava y poco después fue escoltado por los comisarios con visibles gestos de dolor. Márquez se sujetaba el brazo derecho, ese que tanto le hizo sufrir en 2020, y se dirigió directamente al centro médico. Su familia y Davide Tardozzi, jefe de Ducati, corrieron hasta las instalaciones médicas para interesarse por el estado del piloto.

Algo después el propio piloto habló a los medios para actualizar su estado. "No te puedo decir que esté muy bien pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que en la clavícula hay los ligamentos rotos pero no se sabe. Esta noche vuelo a Madrid a realizar los chequeos", contaba Marc.

Sabor más amargo que agridulce

El contacto dejó sin control a Márquez, que salió disparado hacia la grava y, tras rodar por el suelo, se llevó la mano al brazo con muestras evidentes de dolor, generando máxima preocupación en todo el paddock. "Siempre pasa lo mismo, tío. Hasta que no pasa algo, no se actúa", decía Álex.

Antes de subirse al podio, Álex Márquez, junto a Fermín Aldeguer y Pedro Acosta tuvieron tiempo para descansar en la 'cool room' y repasar las imágenes de los mejores momentos de la carrera.

"Yo me he acojonado. Lo he visto volar. He visto una moto roja. ¿Habéis visto cómo está la grava? Hecha una mierda. Hay un escalón. Siempre pasa lo mismo, tío. Hasta que no pasa algo, no se actúa. Hay un escalón, así es imposible que no te pase nada", decía, quejándose sobre el estado de la grava y el efecto que tiene en los pilotos al caerse a gran velocidad.

Entre ellos, el más destacado fue el incidente entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Todos reaccionaron sorprendidos y preocupados por lo aparatosa que fue la caída de Marc, que por suerte no acabó en algo más grave.

"Al final hay que estar un poquito más atento en esos pequeños detalles, porque se va muy rápido. Hay 44 salidas y tampoco es una casualidad que haya tantas lesiones, es probabilidad y estadística", añadía Álex.

"Al final, si hay más salidas, hay más vueltas, la gente se hace más daño, así que hay que ver eso de cara al futuro también, porque sí, nosotros queremos dar espectáculo pero, de alguna manera, estar un poquito más protegidos", criticaba el de Gresini.