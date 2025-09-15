El enfado de Acosta en San Marino: "Si la cadena le da a alguien le puede hacer mucho daño"

El Gran Premio de San Marino no tuvo el desenlace esperado para Pedro Acosta y tampoco para KTM. La progresión en las últimas carreras había sido constante, y los pilotos de la marca austríaca se habían instalado en las posiciones delanteras de la parrilla. El Circuito de Misano complicó el desarrollo de la marca y concretamente el del piloto murciano. La cadena de la moto de Acosta falló en tres ocasiones durante el fin de semana, y ocurrió lo mismo con Brad Binder en la carrera al sprint.

Durante la octava vuelta de la carrera dominical, Pedro tuvo que apartarse de la pista mientras rodaba en la cuarta posición. Al instante se vio la cadena de la moto del '37' abandonada en medio de la pista. La frustración apareció tras colocar la moto contra el muro, la pieza que había dado problemas durante todo el fin de semana le privó de conseguir un buen resultado.

La reacción en la pista

"Es lo que hay; es un deporte mecánico. Estas cosas pasan, aunque no deberían pasar" las palabras de Acosta fueron recogidas por 'Motorsport.com'. "Después de un fin de semana complicado, en el que logramos darle la vuelta y recuperar muchas posiciones, acabar así evidentemente te cabrea" detalló para explicar su reacción tras el incidente en carrera.

Tras su retirada en el trazado italiano, Acosta se mostró enfadado contra la situación. "Soy una persona que el lenguaje corporal se le nota más que lo que diga. Estaba caliente. Es que es normal, es un fin de semana que de lo mal que veníamos del viernes a verte que ayer salvamos los papeles, y que hoy, después de cinco vueltas, estaba cuarto... Duele que se acabe por una cosa que no es culpa tuya. Podría haber sido otra carrera" mencionó el '37' a 'DAZN' y las palabras fueron compartidas por 'Motosan'.

El rendimiento en San Marino

Tras lo ocurrido el piloto murciano fue claro con la obligación que tenía la fábrica. "KTM tiene que mejorar la moto. No es que pase muy a menudo, no me ha pasado en un año y medio. Estas cosas no deberían pasar porque si una cadena le da a alguien al salir por los aires le puede hacer mucho daño" concluyó Acosta.