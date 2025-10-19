Enésima decepción para Bagnaia: "Me caí porque no quería volver a ser último"

Nuevo fin de semana, nueva decepción para 'Pecco' Bagnaia. El piloto de Ducati no tuvo tiempo de digerir la penúltima posición del sábado en la 'sprint' del Gran Premio de MotoGP que ya se vio envuelto de nuevo en un desastroso resultado. El italiano se fue al suelo en la carrera larga del domingo en un intento de encontrar el ritmo que no tuvo durante el resto del fin de semana.

El sábado en Phillip Island fue un reflejo de lo que ha sido el resto de la temporada. Clasificó en decimocuarta plaza, con un tiempo de 1'27.285 (el mejor fue Fabio Quartararo, con un 1'26.465), 'Pecco' se embarcó en la carrera al 'sprint' y, lejos de iniciar una remontada, comenzó a descender posiciones, hasta terminar en penúltimo lugar, a 32 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, en apenas 13 vueltas que dura la carrera. Tan solo quedó por detrás de él Michele Pirro, 'test rider' de la marca de Borgo Panigale, sustituto de Marc Márquez tras su lesión en Indonesia.

Otro dato alarmante que dejó la carrera del turinés es que llegó a rodar incluso por debajo de la pole de Diogo Moreira en Moto2, que el brasileño estableció tan solo unos minutos antes en 1:29.817. Bagnaia registró varias veces un 1:30 durante la carrera.

Tras tocar fondo el sábado, no se auguraba un mejor domingo para el bicampeón. Y menos tras ver lo cuesta arriba que se le hizo el Warm Up, en el que solo pudo dar dos vueltas con una Desmosedici GP25 Ducati que se zarandeaba en exceso, algo de lo que ya se quejó Pecco durante la jornada del sábado. Finalmente tuvo que abandonar la sesión y se quedó nada más y nada menos que a 13 segundos del mejor registro de su gran amigo Marco Bezzecchi.

No obstante, el domingo tiró de garra para poner todo de su parte y mostrar un mejor ritmo que la anterior jornada. Rodaba undécimo, bajando los registros a 1:28, cuando sufrió una rapidísima caída que lo dejó fuera de carrera. "La caída ha sido bastante dura, pero al final, cuando estás empujando tanto, puede pasar", dijo a DAZN, revelando que el empujar lo había llevado hasta el límite de la pista.

"Mi moto está lejos de lo que es una Ducati"

"Pienso que al final se podía terminar séptimo después de un fin de semana tan difícil. No está tan mal. Tenemos que intentar sacar lo positivo. Ser rápidos en esta situación, en ese momento de carrera, era bastante bueno", dijo el italiano, quedándose con lo bueno que dejó un fin de semana tan caótico como el de Australia.

Bagnaia admite que prefirió arriesgarse a caer que no volver a quedar en la parte trasera de la tabla. "Me caí porque no quería volver a terminar el último. Prefiero caerme mil veces peleando por puntuar, que no cuando voy el último", dijo el turinés en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Además, aseguró que la sintonía con la moto es tan mala que no siente que sea la que ha pilotado durante los últimos años de su vida. "Luchar por terminar el décimo nunca me dejará contento. Mi Ducati es la de Japón; lo que llevé hoy está lejos de lo que es una Ducati", dijo ante el citado medio.