Enea Bastianini, "muy contento" por los resultados del fin de semana

El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la 'sprint' y el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP, en su primer 'doblete' de la temporada aseguró estar "muy contento por los resultados de este fin de semana".

"He estado pensando mucho durante el parón, sobre todo para entender dónde era posible dar ese paso adelante y hacer algo más; he ido revisando todos mis ritmos, viendo carreras y me dí cuenta de que siempre tenía opciones de podio, pero siempre partía lejos en parrilla y muchas veces perdíamos en la clasificación", reconoció Bagnaia.

"Entonces, este fin de semana me he centrado en el time-attack y ha sido un buen enfoque pues ayer logramos la primera victoria al sprint y hoy la primera del año en domingo, motivo para estar muy contento por esta victoria y con este diseño de la moto por el 75 aniversario de MotoGP", comentó Bastianini.

"Por el momento, no me considero un candidato al título ya que tanto Pecco como Jorge han demostrado mayor regularidad y siempre están ahí delante, mientras yo a veces tengo buenas sensaciones y otras me quedo atrás y si quiero ser aspirante al título, tengo que mejorar en ese sentido y debo tener más constancia", explicó 'La Bestia' Bastianini.