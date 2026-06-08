Empiezan los problemas en Aprilia: de las 'black rules' a la ley del silencio

Parecía que todo iba perfecto en el box de Aprilia durante el inicio de este curso. La fábrica de Noale aterrizaba en Balaton Park (Hungría) habiendo ganado cinco de los siete Grandes Premios disputados hasta la fecha, siendo ya el 2026 el año más exitoso de su historia en MotoGP. Tenían a sus dos pilotos oficiales en lo más alto del mundial, y reinaba la paz y la harmonía en el box... pero bien sabe todo aficionado a este deporte que las carreras pueden cambiarlo todo.

Marco Bezzecchi aterrizaba en el trazado húngaro como líder del campeonato, con 17 puntos de ventaja sobre Jorge Martín. Los dos compañeros de Aprilia se están mostrando muy consistentes cita tras cita por lo que el madrileño tenía al tercer clasificado, Fabio Di Giannantonio, a 22 puntos de distancia. Tras la carrera al sprint, en la que 'Bezz' fue tercero, eran 20 los que separaban a ambos compañeros.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi en pista / YOAN VALAT / EFE

A lo largo de las últimas citas se especuló mucho sobre si la calma seguiría reinando en un equipo en el que los dos pilotos están para luchar por el campeonato. Algo que ya sucedió, sin ir más lejos, en la Fórmula 1 en 2025. McLaren se decantó el pasado curso por no utilizar órdenes de equipo en la batalla que mantenían sus dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, por el título. El objetivo de las 'Papaya rules' era claro: una lucha limpia y que ganase el mejor. Finalmente el británico se llevó el título.

Una estrategia que pensaban en mantener desde Aprilia. En Noale quieren que sus dos pilotos batallen entre ellos, sin normas, pero manteniendo el respeto y siempre pensando en terminar las carreras con sus dos motos en pista. Sus propias 'black rules'. Algo que no sucedió en Balaton Park.

Tras la salida, Jorge Martín tenía problemas para frenar su GP-26 y provocaba un accidente múltiple al perder el control de su moto. Y uno de los afectados fue su compañero, Marco Bezzecchi. Algo que desató una oleada de decisiones en Aprilia, una de ellas, impedir que los dos pilotos hablasen con la prensa para evitar declaraciones en caliente y que pudiesen alterar el orden en la fábrica. Todo se resolvería de puertas para adentro.

Sí habló Massimo Rivola, CEO del equipo italiano... y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Se alegró de que ninguno de los pilotos implicados se hubiese lesionado y pidió disculpas al resto de equipos implicados, entre ellos, otro piloto de Noale, Raúl Fernández del Trackhouse. "No he hablado mucho aún con los pilotos, en caliente es mejor mantener una postura de reflexión", dijo a DAZN, sobre las conversaciones con sus dos pilotos.

"La primera curva es muy estrecha, con poco agarre, es necesario prestar mucha atención en ese punto. Así que el error, claramente, ha sido al cien por cien de Jorge", dijo el italiano, señalando al español de forma clara. "Marco podría haber hecho una muy buena carrera, también Raúl, pero no lo hemos podido ver", dijo, lamentando que esta situación privase a 'Bezz' de seguir aumentando su ventaja en el liderato.

Jorge Martín se lamenta tras provocar un accidente en la curva 1 de Balaton Park (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Marco estaba en disposición de haber hecho una buen carrera, pero eso ya no lo sabremos nunca", sentenciaba, visiblemente decepcionado.

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El resultado no es otro que, con la ausencia de los tres clasificados en el campeonato en la puntuación del domingo ('Diggia' también estuvo involucrado), los pilotos que vienen por detrás se acercan más a los dos pilotos de Aprilia tras un doble 'KO'. De hecho, Pedro Acosta ya está a 48 puntos del italiano mientras que Marc Márquez, que estaba a 102 al inicio del GP, está a 72. Un incidente que, tal vez, trae las primeras tensiones en el box de Aprilia... ¿seguirán respetándose las 'black rules'?