El emotivo reencuentro de Jorge Martín en el box de Aprilia

La primera temporada de Jorge Martín junto a Aprilia se ha convertido en una montaña rusa de emociones. Aunque los problemas no cesaron entre la relación de la fábrica de Noale y el piloto madrileño, consiguieron el mejor resultado de la temporada en el nuevo trazado de Balaton Park.

Jorge salió de la carrera al sprint únicamente con un punto, pero la alegría desbordó en la carrera dominical del Gran Premio de Hungría. El piloto de Aprilia se aventuró a la competición desde la decimosexta posición, pero una buena salida le impulsó a cruzar la meta siendo cuatro. El resultado fue el mejor para el piloto madrileño, pero también el mejor resultado de la temporada para el equipo. Ambas motos de la fábrica italiana consiguieron meterse entre los cuatro primeros clasificados.

La confianza del equipo

Entre el box de Aprilia no resultó una sorpresa el resultado de Martín. Massimo Rivola ya confiaba en que tras las tres primeras carreras Jorge ya estaría en posiciones de podio. "Llegué a dudar si podía volver a ser competitivo, quizás cuando estaba lesionado, pero desde el momento en que volví sabía que podía hacerlo bien. Hoy ha sido un día para seguir aprendiendo" las palabras del número '1' fueron compartidas por 'AS'.

"He salido con cero expectativas, he salido a darlo todo, pero sin ponerme nada en la cabeza a nivel de resultados. Para mí el resultado de este fin de semana es que he seguido mejorando, conozco más la moto, me encuentro más cómodo, puedo usar más mi estilo".

La remontada en Balaton Park

"Todo el mundo dice que no se puede adelantar y yo he pasado a siete en una vuelta. Yo es que tenía muy claro que en la primera curva podía pasar a dos o tres. Luego en la tercera he pasado a otro. Así que he pasado a siete u ocho en la primera vuelta. Ha sido una carrera de aprendizaje, saliendo de atrás, con estrés en la salida, que me hará más fuerte en el futuro".

La emoción en el box

"No quiero mirar tanto el resultado, sino la evolución, el sentirme cada vez más cerca, el recuperar con mis rivales, con mi compañero de equipo, y que la Aprilia crezca, porque lo importante más que este año va a ser el que viene".

"Cuando he llegado al box me he derrumbado porque es muy difícil de entender cuando estás mal, lo difícil que es dudar tanto de ti mismo. Pero ahora estoy sano y confío más en mí de lo que confiaba antes de la lesión".

"Ahora puedo decir que he encontrado una base, ahora puedo llegar a un circuito y usar la misma moto. Y esto es muy importante. Puede que empiece otra etapa, pero sigue siendo ese proceso. Empezamos esta segunda fase de aprendizaje de la moto, y en nada estaremos un poquito más delante" concluyó Martín.