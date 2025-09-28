El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez

"A veces la bola número ocho no es el final del juego". Con este paralelismo entre el billar y la última celebración de Marc Márquez con Honda, la escudería japonesa quiso felicitar al campeón por su noveno título mundial.

Enhorabuena de parte de todo el equipo de Honda HRC a Marc Márquez y a su equipo. Ha sido un viaje de mil millas y estamos encantados de verte de nuevo en la cima del mundo con tu noveno Campeonato Mundial", apuntó Honda en un mensaje para el que fuera su campeón hasta hace dos temporadas.

La casa del ala dorada completó el mensaje con varias imágenes de Marc Márquez y la celebración de su octavo título, el conquistado en 2019. Entonces el de Cervera utilizó una enorme bola de billar negra con el número ocho para conmemorar su éxito.

Marc fichó por Honda en 2013 y ese curso, el de su debut en la categoría reina, ya conquistó su primer título mundial. Después llegaron otros cinco con la casa nipona, hasta que en 2020 llegaron las lesiones y el mal rendimiento de la moto. En 2024, Marc decidió cambiar de aires y poner rumbo a Ducati en busca de recuperar su mejor versión. Un objetivo que ha encontrado este 2025, el de su resurgir.

En el Gran Premio de Japón, en Motegi, el circuito propiedad de Honda, Márquez volvió a celebrar un campeonato mundial cinco temporadas después, y no solo contó con el apoyo del público nipón, sino también con el que fuera su exequipo, que se unió a las celebraciones.

Fue un fin de semana con buenas sensaciones para el conjunto local, que no solo se alegró por el éxito de Marc, sino que también pudo celebrar el podio de Joan Mir. El balear fue tercero en la carrera del domingo y estuvo cerca en la sprint, donde acabó cuarto. Unos resultados memorables para Honda que empieza a ver la luz a final del túnel.