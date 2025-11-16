El emotivo gesto de Marc Márquez en la gala de MotoGP

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste acogió este 2025 por primera vez la gala de final de temporada de MotoGP que habitualmente tenía lugar en Valencia. Después de un año de ausencia por las inundaciones causadas por la Dana, la actividad volvió al trazado valenciano para coger de nuevo la gran fiesta final del Mundial, incluida la fiesta de los campeones.

Una cita especial para un Marc Márquez que tras una larga travesía por el desierto volvió a reinar en la categoría reina para sumar su noveno título mundial. El de Cervera, ausente en los últimos grandes premios por culpa de una lesión tras una caída en Indonesia, no quiso perderse la cita en Valencia y acompañó a su equipo durante el fin de semana, antes de ponerse el traje de gala y cruzar la alfombra roja del brazo de su pareja, Gemma Pinto.

El campeón protagonizó uno de los momentos emotivos de la noche cuando quiso rodearse de su familia para recibir el premio. "Si no hubiera creído que este momento llegaría, nunca lo hubiera hecho, por supuesto tuve malos momentos, tuve que tomar grandes decisiones, pero siempre creí en mi. "Cuando estás en la cresta y caes es muy duro y la gente que está a mi alrededor me ayudó mucho y espero que este regreso sirva de inspiración para mucha gente en sus vidas, para que nunca se rindan", explicó en su discurso.

Tras esas palabras, en su gran momento, Marc se saltó todos los protocolos y pidió que su padre, su madre y su hermano Àlex, presentes en la gala, subieran con él al escenario.

Julià y Roser, muy emocionados, acompañaron a su hijo mientras el público en la sala coreaba 'Alex, Àlex', en reconocimiento a la gran temporada del pequeño de la casa, quien ha firmado el subcampeonato.

Antes de Marc, Diogo Moreira, en calidad de campeón de Moto 2; y José Antonio Rueda, ganador del título de Moto 3, recogieron también sus respectivos reconocimientos. El de Sevilla, también convaleciente tras su accidente en Malasia, tampoco quiso perderse la cita valenciana y desde el sábado compartió el GP con sus compañeros en el box del Red Bull KTM Ajo.

El broche de oro lo puso el cantante Daddy Yankee quien, apenas dos horas después de actuar en el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, se desplazó en helicóptero hasta el trazado valenciano para amenizar la gala con algunos de sus temas.