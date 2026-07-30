La emotiva despedida de Marc Márquez a Pecco Bagnaia: "Cuando llegué a Ducati encontré un muy buen equipo y a un mejor compañero"

El Mundial de MotoGP se encuentra en el ecuador de su parón estival y mientras se espera el próximo Gran Premio los equipos aprovechan para mantener viva la llama y que la euforia no baje. En Ducati no han querido dejar pasar una semana sin su ya tradicional Inside Ducati, aunque en esta ocasión, sin carreras de por medio, han lanzado una edición especial para celebrar su Centenario.

Para este nuevo vídeo algo más extenso de lo habitual, los de Borgo Panigale no han mostrado los entresijos de un Gran Premio como es habitual, sino que han acercado a sus seguidores a la World Ducati Week 2026, tres días intensos de celebración de su historia en un circuito emblemático como Misano en los que participaron no solo pilotos actuales de MotoGP y Superbikes, sino también leyendas de la casa como Casey Stoner o Carlos Checa.

Entre las primeras imágenes que destacan de este Inside Ducati se encuentra una breve conversación entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia en la que el español pregunta a su compañero sobre su reciente paternidad. "¿Cómo se llama el niño? Todo bien con Domizia (la mujer de Pecco)?", se interesa Marc.

Una muestra de que, más allá de las carreras existe una buena relación entre ellos. Ambos aparecen también en la siguiente escena, bromeando sobre la cantidad de personas que hay en el circuito con los colores de Ducati. "No se por qué", sonríe Pecco, que encuentra la complicidad en un Márquez que niega también con la cabeza. "No sé qué está pasando aquí pero todo es rojo", bromea.

También se le spuede ver más adelante comentando las sensaciones tras las tandas previas a la carrera con todos los pilotos que es uno de los platos fuertes del fin de semana de la celebración. "He intentado ir detrás de las Superbikes pero es imposible", aseguraba Bagnaia.

En la 'Noche de los campeones', una noche con sabor a despedida para Pecco Bagnaia, quien estaba a punto de hacer oficial su salida rumbo a Aprilia, Marc quiso dar un reconocimiento a su compañero ante todos los tifosi. "Pecco me enseñó la forma de trabajar en Ducati. Cuando llegué al garaje encontré un muy buen equipo, una buena moto, y a un mejor compañero. Esto es la Ducati, la 'unione', y con unidad se puede hacer cualquier cosa", afirmó emocionado.

Leyendas en pista

Otro de los protagonistas del vídeo fue Casey Stoner. "Fue una experiencia increíble correr con Ducati. Muchos años, muchos resultados con subidas y bajadas... Es muy espectacular ver a tanta gente apasionada de Ducati, explicaba emocionado el australiano, acompañado de Davide Tardozzi ante un público entregado.

El mandatario italiano le devolvía el elogio, asegurando que, "lo que ha hecho Casey con Ducati solo lo puede hacer él".

El Inside Ducati del Centenario finaliza con los mejores momentos de la gran carrera que cerró los tres días de celebración. Un momento de intensidad, como si de una prueba del campeonato se tratara, tal y como aseguran algunos de los protagonistas en el vídeo, entre ellos Tardozzi. Fiel a su estilo, siguió desde el muro la evolución de la prueba. "Han pasado todos, todos están bien", decía nervioso tras la salida.

Poco después se le veía felicitar a sus dos pilotos. "El resultado no es lo importante. Lo habéis hecho impresionante", comentaba a un Pecco que fue quinto y a un Marc que finalizó duodécimo.

Pecco Bagnaia, en una carrera / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Siempre recordaré este momento en mi vida", afirmaba Bagnaia tras dar las gracias a los organizadores y a los ducatistas para cerrar este Inside Ducati especial. Un bonito homenaje de despedida para el #63.