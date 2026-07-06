La emotiva despedida a 'Diggia' en el VR46 y el divertido adiós de Gresini a Álex

El Team VR46 de Valentino Rossi ha publicado un post en sus redes sociales confirmando el adiós de su piloto Fabio Di Gianntonio, que la próxima temporada correrá con KTM. Esto último es un secreto a voces, aunque todavia no es oficial. A partir de 2027 'Diggia' será compañero de Álex Márquez, que sí ha sido anunciado por el equipo de fábrica de la marca austríaca.

Los de Rossi ha distribuído este lunes un emotivo vídeo en el que se puede ver al propio piloto despidiéndose de los miembros del equipo, reconociendo que no iba a seguir allí la próxima temporada. El vídeo se grabó en Le Mans, pero no ha aparecido hasta ahora, cuando se entiende que el italiano ya está listo para ser anunciado por KTM.

Con lágrimas en los ojos, Di Giannantonio agradece su apoyo a la cúpula del VR46, encabezada por Uccio Salucci, Pablo Nieto e Idalio Gaviria y al resto de miembros de la escudería.

"De verdad pensé que sería más fácil. Habéis sido un equipo increíble. Sois un equipo increíble. Nunca me había sentido tan bien en un equipo. Me lo habéis dado todo. Gracias a vosotros soy quien soy ahora.Todas las cosas maravillosas que me están pasando son gracias a vosotros", asegura el italiano, que estuvo cerca de la retirada hasta que encontró una refugio y una nueva oportunidad de la mano de Rossi.

"Yo no era esta persona, no era este hombre, no era este piloto. Y es gracias a todos vosotros. Tengo que deciros que han sido tres años increíbles. Siempre os llevaré en mi corazón porque si alguna vez doy un paso adelante, es gracias a vosotros", concluye Diggia en el vídeo, muy emocionado.

A sus 27 años , Di Giannantonio está disputando su quinta temporada en MotoGP, tras su debut con Gresini Racing en 2022. Atesora dos victorias en la clase reina, en Qatar 2023 y en el pasado GP de Catalunya 2026.

Con más humor y diversión se han tomado la marcha de Álex Márquez en Gresini. Los de Nadia Padovani, siguendo con su tradición de referencias cinematográficas, musicales o televisivas que suelen imprimir a las previas de cada gran premio, se despiden del piloto de Cervera al estilo de la serie presidiaria 'Orange Is the New Black' y lo cambian a 'Orange is the New Blue', jugando con los colores de KTM y Gresini.

"Gresini siempre será tucasa Álex", le dicen, agradecidos por estos tres años.

En el muro, tras la imagen de Álex, aparece un sentido mensaje de Nadia Padovani: "Álex, es realmente difícil dejarte marchar. davvero difficile lasciarti andare. Compartimos emociones, crecimiento y momentos que siempre llevaré en mi corazón. Estoy orgullosa del hombre y del piloto en que te has convertido. Pero antes de despedirnos, aún nos queda un capítulo por escribir juntos. Hagámoslo con la determinación que siempre nos ha caracterizado".