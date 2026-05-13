La emotiva charla en la que Márquez reveló su operación a su equipo: "Estoy pilotando con un brazo y medio"

El fin de semana en Le Mans (Francia) terminó de la peor de las maneras para Marc Márquez. El piloto del Ducati Lenovo sufrió una dura caída durante la carrera al Sprint en suelo francés que se tradujo en reotura del 5º metacarpiano del pie izquierdo y en un nuevo paso por quirófano... que también aprovechó para solventar algunos problemas en el hombro derecho. Unas molestias que le vienen atormentando desde el inicio de temporada y para las que ya tenía pensado poner remedio. Y en las últiamas horas, ha salido a la luz emotiva forma de comunicárselo a su equipo.

Todo se remonta al GP de Indonesia del pasado curso. El piloto de Cervera, recién proclamado campeón del mundo, sufrió un aparatoso accidente en la carrera corta del fin de semana tras ser embestido por Marco Bezzecchi. Aquello terminó en adiós a lo que restó de temporada tras sufrir una cruda lesión en el hombro derecho, que ha estado atormentándolo desde entonces.

Un nuevo paso por quirófano

Se intuía que el campeón tenía limitaciones físicas. Él mismo lo dejó entrever en varias charlas con la prensa. Pero no se conocía la magnitud exacta hasta que, tras la dura caída en Le Mans, él mismo reveló que ya tenía previsto pasar por quirófano de nuevo tras el GP de Catalunya. Unos plazos que se adelantaron tras tener que intervenir también su pie izquierdo debido al accidente en Francia.

Como explicó el '93', había tenido molestias en los últimos meses y tras Jerez se sometió a pruebas médicas que confirmaron que uno de los tornillos de su hombro derecho estaba mal colocado y presionaba un nervio. Una situación que le provocaba esa pérdida de fuerza sobre la MotoGP, pese a que él se encontraba bien en el gimnasio y practicando otras disciplinas como motocross.

Una semana más, Ducati ha compartido un nuevo episodio del 'Inside Ducati'. En él se revela como el catalán se rompe ante su equipo al revelar lo que sucedía en realidad con su hombro. "No dije nada", se puede oír decir al catalán, ante los mecánicos y los 'jefazos' de Borgo Panigale. "Hay un tornillo que me está dando problemas con los nervios. Me siento cómo encendido y apagado", decía sin poder contener las lágrimas.

"No tengo nada que demostrar. Pero puedo ir rápido, hoy lo he hecho en Q1", expresaba Márquez, al recordar el tiempo récord que estableció en el trazado francés el sábado, en 1'29"288. "El problema es que estoy rodando un segundo y medio más lento de lo que puedo rodar. La realidad es que esto no está funcionando, lo podéis ver en los datos", se lamentaba.

Es entonces cuando desde el equipo le piden que tenga paciencia y que escuche a su cuerpo. "Sí, eso ya lo aprendí", puntualizaba el catalán, antes de recibir un aplauso de su equipo y darles las gracias por el apoyo. Por el momento, será baja en el Circuit de Barcelona-Catalunya este fin de semana. Su recuperación ya ha empezado y los plazos los marcará.