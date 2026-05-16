El 'efecto Marc Márquez' enfría el Gran Premi de Catalunya

Un piloto con nueve títulos mundiales y una carisma infinita no podía dejar más que un vacío imposible de llenar en su gran premio de casa. El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge, este fin de semana, al mundial de MotoGP. Los aficionados tenían ganas de reencontrarse con sus pilotos favoritos, uno de ellos, Marc Márquez. Pero el catalán aún está recuperándose de su intervención en el hombro derecho y pie izquierdo tras el accidente sufrido en la carrera al Sprint de Le Mans (Francia), una semana atrás.

Antes de eso, se intuía que el campeón tenía limitaciones físicas a lo largo de inicio de curso 2026. Él mismo lo dejó entrever en varias charlas con la prensa. Pero no se conocía la magnitud exacta hasta que, tras la dura caída en Le Mans, él mismo reveló que ya tenía previsto pasar por quirófano de nuevo tras el GP de Catalunya. Unos plazos que se adelantaron tras tener que intervenir también su pie izquierdo debido al accidente en Francia, en el que terminó fracturándose el 5º metacarpiano del pie izquierdo.

La parrilla de MotoGP, sin Marc Márquez, ante la afición presente en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito

El catalán no se ha dejado ver en el trazado barcelonés en todo el fin de semana. El '93' se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la cirugía a la que se sometió el pasado domingo, con la idea de reeincorporarse a la competición en cuanto le sea posible.

Lo que está claro es que su ausencia ha dejado un vacío irreparable tanto en su equipo, como en la afición. Eran muchos los fans que se habían comprado entradas para la cita, pensando en ondear orgullosos sus banderas. "Esperábamos ver a Marc Márquez... pero al final no ha podido ser", apuntó un aficionado al ser preguntado por SPORT durante el 'pit walk' previo al GP, el jueves. "Pero también tenemos a Álex [Márquez], Jorge Martín o Pedro Acosta", celebraban.

Disminución de la venta de última hora

Le echan de menos los aficionados, quienes también se han mostrado más reticentes a la hora de comprar las entradas a lo largo de esta semana. Según apuntan desde el Circuit de Barcelona-Catalunya a SPORT, el trazado catalán no notó la bajada de venta de entradas, pero sí la disminución considerable de compras de última hora, entre la carrera en Le Mans (el fin de semana anterior con la baja de Márquez), y el jueves previo al GP en Montmeló. Desde el trazado creen que esto tiene que ver con la ausencia del campeón.

La moto de Marc Márquez, expuesta en el pit walk / Dani Barbeito

Sea como sea, los aficionados no son los únicos que le han echado de menos. También su equipo. "No sabemos cuando volverá a pista. Tenemos que esperar. En este momento es imposible decir cuántos días necesitará", apuntó Davide Tardozzi, jefe de equipo en el Ducati Lenovo, en la previa a Montmeló.

El calor de todo un equipo

El equipo también le ha mandado muestras de cariño a lo largo del fin de semana: han tenido el detalle de recordarle exhibiendo la moto y colocando mensajes de ánimo. A la ya tradicional pegatina de 'Más unidos que nunca' (presente desde hace unos Grandes Premios) se le sumó un cartel que decía 'Forza Marc'.

Pecco Baganaia, su compañero de box, también lamentó no tenerle al lado. "Lo necesitamos, espero que regrese pronto", apuntaba. Sin duda, una ausencia que ha marcado el transcurso del fin de semana... aunque esté presente en el corazón de muchos. Y con un ganador digno de su recuerdo: su hermano Álex, quien se llevó la 'sprint' del sábado.