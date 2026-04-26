Duro golpe para Marc Márquez: caída en Jerez y el Mundial se pone pone cuesta arriba

Marc Márquez ha sufrido un duro varapalo en Jerez durante la disputa del GP de España. A pesar de salir desde la primera posición, el piloto de Ducati terminó en la grava en la segunda vuelta de la carrera y puso fin antes de tiempo a su paso por el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Estaba siendo un fin de semana idóneo para el piloto de Cervera, que consiguió la pole position el sábado con su Ducati. La Sprint también trajo buenas noticias para el '93', que venció en una carrera loca donde se cayó y cambió de moto para remontar bajo la lluvia. Sin puntos para Bezzecchi, Acosta y Jorge Martín, el Mundial se apretaba.

Un duro golpe en Jerez

Este domingo era una nueva oportunidad para recortar distancias con el liderato, que antes de empezar la carrera en Jerez era de 24 puntos. Sin embargo, y a pesar de salir bien y mantener la primera posición en los primeros giros, en la segunda vuelta el de Cervera sufrió un inesperado accidente.

En una curva donde el viento suele jugar malas pasadas, el piloto de Ducati terminó en la grava y puso punto y final a su carrera. Unos giros antes había sido adelantado por su hermano Álex, que continuó en primera posición sin la presencia de Marc detrás.

Es un duro golpe para Marc en lo deportivo, pues abre de par en par a las Aprilia y a Acosta para ampliar distancias al frente de la clasificación. Por suerte, Marc se encuentra en perfectas condiciones y no tiene que lamentar ninguna lesión por su caída.