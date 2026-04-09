Moto GP
Durísimo accidente de Aleix Espargaró: “Por muy poco la médula no está afectada”
“El martes, durante el test en Sepang con Honda, sufrí una caída muy fuerte. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por un margen muy pequeño no afectaron la médula espinal”, explica Aleix
Aunque está retirado desde 2024, Aleix Espargaró sigue como piloto de pruebas de Honda y, por tanto, expuesto al riesgo de accidentes. Este martes se llevó un susto mayúsculo durante un test en el circuito de Sepang tras sufrir una caída a gran velocidad que pudo tener consecuencias nefastas. Afortunadamente, el propio Aleix ha informado que se recupera favorablemente.
El mayor de los hermanos Espargaró se encuentra hospitalizado en Malasia, acompañado por su mujer, Laura, y ha explicado su incidente en redes sociales: “El martes, durante el test en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por un margen muy pequeño y, afortunadamente, no afectaron la médula espinal”, dice.
Aleix volará próximamente a Barcelona, donde se someterá a un chequeo para determinar si precisa pasar por quirófano: “Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ya puedo volar a casa con Laura, que vino al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta...) y allí evaluaremos si es necesaria una cirugía en la Quirón Dexeus. Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. Siento el susto, ¡volveré!», finalizaba Aleix en instagram.
Espargaró participaba en un test privado organizado por HRC en Malasia, junto al otro probador, Takaaki Nakagami, que estos días está al manillar de la nueva 850cc de 2027. Aleix, por su parte, trabaja con la moto actual de 1000cc y no tenía previsto subirse a la futura RC214V hasta pasado el verano.
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