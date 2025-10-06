Duras quejas por la grava en Mandalika: "Me asusté por Marc Márquez"

Si bien el Gran Premio de Japón terminó siendo una auténtica fiesta para Marc Márquez, su equipo y su entorno, el de Indonesia acabó en catástrofe. El piloto de Cervera sufrió una lesión tan solo una semana después de coronarse campeón del mundo de MotoGP. Tras protagonizar un incidente con Marco Bezzecchi, el piloto de Cervera sufrió un duro golpe en la clavícula, haciendo saltar las alarmas de una posible rotura de ligamentos. En las últimas horas, el foco se ha puesto en la seguridad del trazado indonesio de Mandalika.

El accidente tuvo lugar durante la primera vuelta de la carrera del domingo. El catalán iniciaba su remontada desde la novena posición cuando el piloto italiano lo embistió por detrás, colisionando su rueda delantera con la trasera del 93. Pese a que la caída fue dura, lo que más impactó en las imágenes fue la gran velocidad con la que ambos pilotos entraron a la grava. De hecho, varios compañeros de parrilla creen que la lesión del piloto del Ducati Lenovo podría haber sido menor de no ser por las condiciones de la grava.

La indignación de Àlex

El primero en quejarse fue Àlex Márquez. El hermano menor de Marc vio las imágenes de la caída antes de subirse al podio junto a Fermín Aldeguer, el ganador de la carrera y su compañero de equipo, y Pedro Acosta, tercer clasificado. "Yo me he acojonado. Lo he visto volar. He visto una moto roja. ¿Habéis visto cómo está la grava? Hecha una mierda. Hay un escalón. Siempre pasa lo mismo, tío. Hasta que no pasa algo, no se actúa. Hay un escalón, así es imposible que no te pase nada", decía, quejándose sobre el estado de la grava y el efecto que esta tiene en caso de accidente.

Otro de los pilotos que comentó el problema con la grava del circuito fue Joan Mir, piloto de Honda Castrol. Pese a caerse tan solo unos instantes después del accidente entre Marc y Marco, vio la caída con sus propios ojos. "Estaba justo detrás de Marco y Marc cuando ocurrió el accidente. Nadie se cayó en ese punto este fin de semana, excepto los que hicieron un ‘high side’. Mientras que para ellos las cosas fueron diferentes. En mi opinión, ese punto es peligroso. Me asusté por Marc, porque vi la violencia con la que cayó y comprendí que se podía haber hecho algo, pero aún más me asusté por Bezzecchi", dijo el mallorquín, en unas declaraciones recogidas por Motosan.

Una vez más, el foco se puso en el material de la escapatoria. "Cuando salió de la pista, chocó contra esa especie de escalón que hay al borde de la pista y entró en la grava a gran velocidad. No entiendo por qué hay grava allí, si solo hubiera asfalto sería más seguro para nosotros. Nadie quiere que sucedan estas cosas, nadie quiere vivir estas situaciones. Quizás Marco no esperaba la velocidad de Marc y lo golpeó, estas cosas pasan, pero esta vez fue realmente peligroso", expresó el compañero de box de Luca Marini.

La seguridad en los circuitos es algo en constante revisión y con lo que los pilotos se muestran muy exigentes. El tipo de grava puede ayudar a que las colisiones sean menos dañinas para el piloto que se va al suelo. En el pasado, también se ha puesto el foco en la de la pista de Poritmao o en la de Assen. De hecho, esta misma temporada Marc Márquez cuestionaba el estado de la gravilla en el trazado holandés: “En este circuito no hay grava, hay piedras”.