Dura crítica del equipo de Ángel Piqueras a la sanción a Alberto Ferrández: "Es insuficiente"

Una de las imágenes más impactantes del último fin de semana de carreras en el Mundial de MotoGP se produjo durante el inicio de la prueba de Moto2. Hasta siete pilotos se vieron implicados en un accidente múltiple en la frenada de la curva 11 del Circuito De Las Américas. El incidente obligó a sacar la bandera roja, y pese a que el campeonato informó que los pilotos se encontraban conscientes, el piloto valenciano Ángel Piqueras se llevó la peor parte. Y ahora el piloto responsable de la acción, Alberto Ferrández, ya conoce su sanción para este Gran Premio de España.

El piloto del Pramac Yamaha, compañero de box de Izan Guevara, explicó ante las cámaras de DAZN qué lo llevó a protagonizar el aparatoso 'strike' en la compleja curva del trazado texano. "Fue una caída fea. El problema estuvo que yo iba detrás de Sergio [García Dols] y salí de la 10 enganchado detrás de él y cuando fuimos a frenar, empezó a cerrar mucho la trayectoria y yo iba detrás de él y me lo comía. Tuve que dejar el freno para no darle y cuando volví a cogerlo, los metros que has recorrido sin frenos no los puedes recuperar", explicó el valenciano, que aseguró sentirse triste al ver la lesión de Ángel.

Y es que Piqueras, campeón de la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP en 2023, sufre una fractura en la parte alta del fémur izquierdo y una grave lesión en el tobillo del mismo pie izquierdo, además de una fractura-luxación y rotura de varios ligamentos. Todo apunta que le espera por delante una larga recuperación y se desconoce cuándo podrá volver a la competición.

Durante la jornada de este jueves se ha sabido que el Panel de Comisarios ha sancionado a Ferrández con salir desde el pit lane para la carrera del domingo. Una penalización contundente pero que el equipo MSi Racing Team, el de Piqueras, considera que podría ser mucho más severa, algo con lo que se siente en desacuerdo. "Desde MSi Racing Team queremos mostrar nuestra disconformidad con la sanción impuesta tras lo sucedido en el GP de Austin", comienza diciendo la nota de prensa compartida a través de redes sociales.

El equipo considera que la maniobra fue "claramente temeraria". "Entendemos que las caídas y los incidentes forman parte de este deporte, pero consideramos que en este caso se ha sobrepasado un límite inaceptable en términos de riesgo y seguridad", asegura el equipo.

"La sanción aplicada nos parece insuficiente en relación con la peligrosidad de la acción. Creemos firmemente que decisiones de este tipo no deben sentar precedente ni dar lugar a interpretaciones que pueden restar importancia a conductas que ponen en riesgo la integridad de los pilotos", asegura el comunicado, que termina pidiendo "contundencia" con este tipo de acciones. Sea como sea, el resultado es claro: Ferrández tendrá muy complicado el desempeño de la carrera este fin de semana mientras Piqueras tendrá que seguir recuperándose en casa.