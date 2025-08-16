Más de lo mismo: Marc Márquez sigue arrasando en MotoGP

No se lo crean, Marc Márquez Alentà (Ducati), el muchacho que está convirtiendo el Mundial de MotoGP de este año en una fiesta continúa para su fábrica, su equipo, su familia y sus fans, sigue sin ganar aún en el trazado austriaco de Spielberg porque para él, como para las auténticas estadísticas, esta 12ª victorias en las 13 carreras al ‘sprint’ que se han disputado esta temporada, no cuenta. Si Marc, el ‘canibal’, quiere tachar de su lista de circuitos imposible el de la firma Red Bull, deberá ganar mañana (14.00 horas, DAZN) el auténtico Gran Premio de Austria.

Eso sí, la carrera corta de hoy en Austria, donde amenazaba lluvia pero no cayó ni una gota (veremos mañana), ha vuelto a ser otra auténtica exhibición del caballero de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, que, pese a salir desde la 4ª plaza, es decir, desde la segunda fila por culpa de una caída cuando buscaba la ‘pole position’ a media mañana, ha protagonizado una salida impresionante, superando de inmediato a su compañero ‘Pecco’ Bagnaia, que ha salido horrible y, por problemas en su neumático trasera, ha terminando abandonando y también a Marco Bezzecchi (Aprilia), que había logrado la ‘pole’.

“El error en la ‘pole’ me ha complicado la salida pero, por suerte, he estado más atento que nunca al semáforo y, ya en la primera curva, estaba segundo detrás de Àlex”, comentó MM93. “Luego, he visto que Àlex iba muy rápido y muy seguro y he preferido distanciarme antes de Pedro (Acosta) y esperar mi momento para superar a mi hermano. Y, en efecto, cuando el neumático ha empezado a bajar, que es el momento en que yo mejor me encuentro, le he podido superar”.

"Pese a la caída cuando perseguía la 'pole' y salir desde la segunda fila, he salido muy bien y enseguida me he puesto detrás de Àlex, que iba muy, muy, rápido, pero sabía que, cuando se gastasen los neumáticos, yo que me encuentro en esas condiciones mejor que los demás, podría pasarle. Y así ha sido"

Y ya no ha habido más carrera. Bueno, sí, un impresionante comportamiento de Àlex, el ‘Pistolas’, que tras su lesión ha vuelto al nivel de toda la temporada, asegurándose, de nuevo, la segunda plaza tras Marc (“estaba clarísimo que me iba a pasar, porque su ritmo ha sido superior al mío durante todo el fin de semana”), y, sobre todo, aumentando en 9 puntos más su ventaja en el Mundial de pilotos con respecto a Bagnaia, que ahora ya está a 57 del ‘hermanísimo, que empieza a asegurarse el subcampeonato. Fiesta grande en casa de los Márquez Alentá.

Sorpresa, aunque dada la temporada que lleva empieza a ser habitual, en la carrera de Bagnaia, que no ha podido controlar su Ducati en la arrancada, al parecer por un defecto del neumático trasero y ha pasado 14º en la primera vuelta y, al final, ha decidido retirarse. “Para la carrera larga de mañana espero tanto a ‘Pecco’ como a Marco (Bezzecchi), que creo tienen ritmo para poder ganar, pues Àlex, que también sale delante mío, tiene una penalización y, con toda seguridad, le costará estar con nosotros, aunque tampoco es decartable”, señaló Marc.

Marc, aún más líder

Ni que decir tienen el valor que tiene el tercer puesto al ‘tiburón de Mazarrón’ que, en las primeras vueltas, se enganchó a Marc y a Àlex y pareció que podía plantarles cara pero, finalmente, el ritmo de los dos hermanos fue muy superior al suyo. “Debía darle una alegría a esta gente, a la fábrica KTM y demostrar que estamos progresando poco a poco. Soy muy, muy, feliz por este tercer puesto y por ver sonreir a los míos”, señaló Pedro Acosta.

Clasificación de la carrera al ‘sprint’: 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minutos 56.077 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.180 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 3.126 segundos; 4. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 4.032 segundos y 5. Brad Binder (KTM), a 4.782 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 393 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 270; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 213 y 4. Marc BEZZECCHI (Italia), 162.