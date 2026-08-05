Ducati vuelve a creer: "Lo que parecía imposible hace un mes hoy es una posibilidad"

El dominio de Ducati a lo largo de las últimas cuatro temporadas empezó a diluirse a finales de 2025. Aprilia empezó a ser una de las motos más competitivas de la parrilla y sus pilotos comenzaron a asomarse de forma regular al podio y la victoria. El patrón empezó a ser el mismo en las primeras citas de este curso, y pese a que parecía que el campeonato estaba prácticamente encarado a uno de los pilotos de Noale, la realidad tras el parón veraniego es que Ducati ya ha colocado a dos de sus pilotos dentro del 'Top 5'.

Uno de ellos es el vigente campeón, Marc Márquez, quien comenzó el curso con algunos problemas físicos debido a un tornillo mal colocado que estaba oprimiendo su nervio radial del hombro derecho. Fue operado y en su regreso en Mugello (Italia) se encontraba a 102 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi. Tras conquistar tres victorias en las últimas cuatro citas, ahora el '93' es tercero en la lucha por el título, a tan solo 18 puntos del líder actual, Jorge Martín.

Marc Márquez tras llevarse la victoria en el GP de Alemania de MotoGP / FILIP SINGER / EFE

Una remontada de 84 puntos, Ducati tiene la esperanza de llevarse de nuevo un título... que sería el quinto consecutivo para la fábrica de Borgo Panigale. Además, Fabio Di Giannantonio, con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ya es quinto a 24 puntos del liderazgo, tras llevarse la victoria en la accidentada cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya y dos terceras planas.

Se ha especulado mucho en la primera mitad de temporada si la RS-GP comenzaba a hacer sombra a la Desmosedici. Pero desde Borgo Panigale no ven motivo de alarma. "Yo creo que Ducati siempre ha sido razonablemente competitiva. Luego, hubo episodios desafortunados para nosotros al inicio de la temporada, como han sido desafortunados para nuestros rivales después. Yo creo que las motos están igualadas y, según mi punto de vista, seguirá así hasta final de año", decía Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial, en unas declaraciones ofrecidas a 'Sky Sport MotoGP' tras el GP de Alemania.

Depende de la pista

Este fin de semana, MotoGP vuelve a la acción en Gran Bretaña. Y desde el box rojo son conscientes de que será una pista en la que tal vez sufrirán un poco más. "En algunas pistas, como por ejemplo Silverstone, Aprilia será un poco más favorita que nosotros, como luego en otras quizá seremos favoritos nosotros. Así que yo creo que en este momento las motos pueden estar igualadas, mientras que son los pilotos los que marcan la diferencia", decía el jefe de equipo.

También Claudio Domenicali, CEO de la fábrica, abordó la posibilidad que tienen de llevarse el título. "Lo que parecía imposible hace un mes, que era pensar en pelear por el campeonato, hoy es sin duda una posibilidad, aunque creo que todavía quedan muchas cosas por ver", decía durante un acto institucional con el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

"Dependerá mucho del parón de verano, de si Fabio Di Giannantonio será capaz de volver a empezar bien, y de si será capaz de encontrar ese punto extra, así que será un aspirante muy importante", decía entonces al mismo medio. "Y luego veremos si Marc, en los circuitos donde ha sufrido tanto, será capaz de recuperar su brazo derecho durante este parón", sentenciaba. Sin duda, en Ducati confían. Y no dan por perdida la que podría ser su quinta corona en lo que va de década.