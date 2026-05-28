Ducati viste de historia Mugello: un 'livery' especial para celebrar su centenario

Quedó claro ya en enero, en la presentación oficial del equipo Ducati Lenovo en Madonna di Campiglio, que 2026 sería un año muy especial para la fábrica de Borgo Panigale. Este curso se cumplen 100 años desde su nacimiento y lo celebraban presentando una Desmosedici GP26 con un diseño distinto, estilo 'vintage' y homenajeando la Ducati 60 y la Gran Sport «Marianna». Pero al diseño especial para el curso entero se le suma otro 'livery' único... el que presentaron este jueves para la cita anual en el Gran Premio de Italia, el de casa.

Ya por aquel entonces el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, se mostraba entusiasmado con el curso que quedaba por delante y con los colores del diseño. "Creemos que será otro año importante para Ducati. En estos momentos, en 2026, Ducati es una empresa única en el mundo, con cosas únicas en el mundo de las dos ruedas, con nuestra tecnología, diseño y herencia. Es nuestro centenario. Sí, 100 años son muchos, pero los hemos llenado con grandes modelos, de tecnología, también en MotoGP. Por eso, tendremos un nuevo color, el rojo centenario, que estaba en los años sesenta. Aldo Drudi nos ayudó con la decoración”, decía en la cita en los Dolomitas.

Sin duda, un diseño excepcional pero que no se puede equiparar al que lucirá la fábrica este fin de semana. Ducati compartió este jueves, en un evento celebrado al final de la recta de Mugello, el 'livery' para la carrera dominical. Las Desmosedici GP de Marc Márquez y Pecco Bagnaia lucen colores especiales con presencia del color azul, el rojo característico de la fábrica y el amarillo, inspirados en otros diez modelos históricos de la fábrica.

La moto de Bagnaia y Márquez para el GP de Italia / DUCATI CORSE

"100 años de pura excelencia. 10 modelos icónicos. Todos en un mismo livery", dicen en redes sociales. Pero si hay algo que destaca por encima de todo, es el emotivo gesto de añadir en el depósito todos los nombres de todos los empleados de la fábrica.

Los nombres de los empleados de la fábrica, presentes en el depósito / DUCATI CORSE

No podía haber un mejor momento para seguir celebrando el centenaro. El trazado toscano es uno de los circuitos donde la roja de Borgo Panigale más tirunfos acumula, con un total de 8 (las últimas cuatro de manera consecutiva). La primera fue en 2009, con Casey Stoner, luego Dovizioso en 2017, Lorenzo en 2018 y Petrucci en 2019. De 2022 a 2024, tres triunfos para Pecco, y cierra el palmarés Marc con la victoria de 2025.