Ducati en los test: Marc a correr; Pecco a trabajar

La jornada de test celebrada este lunes en el Circuito de Jerez Ángel Nieto puso sobre la mesa la estrategia diferenciada que Ducati utilizó para sus dos pilotos del equipo oficial: Marc Márquez y Pecco Bagnaia.

Después de la caída del domingo en carrera, Marc se dedicó a recuperar sensaciones y firmó el mejor tiempo de la sesión matinal con casi 40 vueltas en su marcador. Por la tarde continuó en la misma línea y con su 1:35.876 y 39 giros completados, finalizó el día en lo más alto de la tabla de tiempos, por delante de Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

La hoja de trabajo de Pecco era otra historia, más centrado en recuperar sensaciones. El italiano era de los primeros en salir al asfalto en el turno matinal para acumular giros pero por la tarde se borraba durante varias horas de la pista para volver en el tramo final y conseguir un 01:37.4610 en su último giro. En total fueron 27 vueltas, más las 37 de la sesión matinal, para acabar en una discreta posición de la tabla y recabar datos de cara a las próximas citas. "Probamos varias cosas: algunas las llevo a Le Mans, otras no funcionaron del todo", explicó Pecco en declaraciones a 'Sky Sports', en las que también justificó su falta de ritmo.

"En cuanto al rendimiento, no estaba al 100% y no pude forzar tanto como me hubiera gustado, pero no pasa nada", dijo. "Probamos piezas adicionales para la GP25 y nos decidimos por dos que pueden marcar la diferencia y que Márquez ya usaba", explicó.

Según apunta la 'Gazzetta dello Sport', el turinés pidió añadir más peso a la parte delantera de su GP25 para encontrar mejores sensaciones, teniendo en cuenta que este tren delantero se ha convertido en uno de los puntos débiles para el italiano este curso.

Marc, con el nuevo chasis

Márquez, por su parte, probó una nueva configuración de chasis que, según avanzó su compañero, "le pareció bien dada la confianza que tiene con la moto". "Marc, que estaba mejor que yo, lo probó, mientras que yo no lo hice porque no estaba en condiciones de hacerlo: hasta que no encuentre mi ‘feeling’ no puedo probar elementos que pueden cambiar tanto la dinámica. Hizo bien en probarlo, mientras yo me concentraba en otra cosa", explicó Bagnaia, quien se vio también afectado por el fuerte viento que acompañó la jornada en Jerez. "Llegaban grandes ráfagas y eso no me permitía entender realmente las diferencias en todo lo que estábamos probando. Así que hemos tenido que volver a la puesta a punto básica", apuntó.

Márquez, además del chasis, rodó durante el test con nuevas soluciones aerodinámicas entre ellas un renovado colín trasero.

Aunque Italia algunos medios recogen la necesidad de una estrategia conjunta para Pecco y Marc por el bien de Ducati, el inicio de temporada y los test de Jerez reflejan un camino totalmente diferente, con cada uno revisando sus armas.

En la próxima cita, que tendrá lugar en Le Mans del 9 al 11 de mayo, se volverán a poner a prueba tanto las sensaciones como el ritmo de cada uno.