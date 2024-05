Ducati sueña con retener a Márquez y Martín

Ducati tiene un “bendito problema” como dice su general manager Gigi Dall’Igna. En los próximos días tendrá que decidir que piloto acompañará a su campeón Pecco Bagnaia en 2025. Parece difícil que Enea Bastinini mantenga su plaza en la escuadra oficial, a pesar de ser italiano y el preferido por Bagnaia. Jorge Martín, actual subcampeón, lleva dos años haciendo méritos en el satélite Pramac buscando ascender y esta temporada es el líder destacado del Mundial después de seis grandes premios. Y Marc Márquez marcha tercero en el campeonato con la GP23 del Gresini.

Los de Borgo Panigale tenían previsto anunciar su decisión este fin de semana, coincidiendo con la prueba de casa en Mugello, pero la situación es compleja y habrá que ‘hilar muy fino’, por lo que habrá que esperar aún algunos días para saber quién es el elegido.

En Ducati saben que tanto si se trata de renovar a Bastianini o de apostar por Martín o Márquez, dos de los tres estarán descontentos con la decisión. Y teniendo en cuenta que, junto con Bagnaia, son los pilotos que copan las cuatro primeras posiciones del campeonato, les gustaría mantenerlos en sus filas, ya sea en el Lenovo oficial o en los equipos filiales.

Si finalmente el descartado es Bastianini -lo más probable-, Ducati intentaría reubicarlo en Pramac, aunque la ‘Bestia’ también podría cambiar de aires y sustituir a Aleix Espargaró en Aprilia, después de que el piloto de Granollers anunciara su retirada en Montmeló el pasado jueves.

La misma solución aplicarían si se trata de Márquez, que durante el GP de Francia aseguró que no le importaba el color de su moto para 2025, oficial o no, sino que fuera ‘pata negra’ para poder pelear por el título en igualdad de condiciones. El de Cervera podría seguir en Gresini o bien en Pramac con una GP25.

Más espinoso sería negarle el ascenso a Jorge Martín. El de San Sebastián de los Reyes considera que merece más que nunca vestirse de rojo y después de perder la anterior batalla con Bastianini advierte que cerrará su etapa en Pramac para ir a un equipo “donde me quieran más”.

Al margen de estas variables hay otras dos a tener en consideración: Por una parte, el conflicto a nivel contractual con los espónsors de Márquez, en caso de ser él quien vaya a Ducati, puesto que dos de las principales marcas que avalan al octocampeón (Red Bull y Samsung) son competencia directa de las que luce la escuadra de fábrica, Lenovo y Monster Energy.

Pero además, Pramac tiene una oferta para convertirse en la formación satélite de Yamaha y durante el GP de Catalunya, Paolo Campinoti y Gino Borsoi deslizaron que los japoneses esperan una respuesta en Mugello. Lógicamente, no podrán dársela si Ducati demora su decisión y mantiene bloqueado el mercado. Si Pramac cuenta con Martín o Márquez en 2025, extenderá su alianza con los de Borgo Panigale, pero en caso contrario podría pasar a gestionar las dos M1 adicionales de la firma de Iwata.

Decisión deportiva… y de marketing

Claudio Domenicali, CEO de Ducati Corse, se pronunció al respecto en el paddock de Montmeló y dio algunas pistas importantes. Para empezar dejó claro que no habrá anuncio este fin de semana, sino que el piloto elegido se dará a conocer “entre Mugello y Assen”.

También sugirió que si bien el rendimiento deportivo es un factor prioritario, la repercusión mediática se considera un plus: “Para nosotros, el aspecto número uno es siempre el deportivo. Ganar es lo más importante para nosotros y para lo que todos trabajamos en Ducati, así que es importante no sacrificar eso. Después, si dentro del máximo talento posible, además incluye un valor de marketing, mejor todavía”, aseguró el italiano en declaraciones al diario AS.

Domenicali considera “difícil, pero no imposible mantener a Márquez y Martín” y ante los micrófonos Sky Italia reconoció que "no es una elección fácil, porque los tres candidatos son de alto nivel y probablemente estén rindiendo como nunca. Quizá se considere fuera de combate a Enea, pero está rindiendo muy bien. Jorge está probablemente en el mejor momento de su carrera. Y Marc es Marc".

KTM, más lejos

Paralelamente Márquez dijo en Barcelona que como piloto todavía sin contrato para 2025 está abierto a negociar con varios equipos, lo que relanzó las especulaciones que en su día le vinculaban a KTM de la mano de Red Bull.

Sin embargo, esta opción está cada vez más lejos de ser una realidad. El jefe del equipo austríaco Pit Beirer mantiene al cien por cien su apuesta por el sudafricano Brad Binder y tiene decidido formar dupla con Pedro Acosta en el equipo oficial. Baraja más candidatos para las dos plazas en el satélite Tech3 GasGas y no niega que piensen en Márquez o Martín.

KTM-GasGas podría ser una salida interesante para el piloto madrileño si se confirmase su 'divorcio' con Ducati, pero ¿qué ganaría Márquez cambiando otra vez de moto, después de adaptarse a la Ducati tras once años en Honda, para acabar en otro equipo satélite?.

"Me preguntaron si contrataríamos a Jorge Martín o a Marc Márquez. Intenté mantenerme al margen de esta discusión. No quería parecer el tipo importante que podría tener un tipo como Martín o Márquez. Creo que no podemos. Era mi momento de proteger a nuestros pilotos”, dijo Beirer en el Circuit.

“Nuestra mayor motivación es llevar a nuestros cuatro pilotos a su nivel de rendimiento. Queremos llevar a Brad a donde quiere estar. También a Jack y Augusto. Nuestra motivación a estas alturas del año es llevar a nuestros cuatro chicos al máximo nivel. Y no hablar con otros pilotos, para presionar a los pilotos que tenemos. Todo el paddock está pendiente de la decisión de Ducati. Después, seguro que habrá algún movimiento. Espero que el ‘paddock’ se equilibre y cada fábrica tenga su superestrella. Nosotros ya las tenemos”, sentenció.