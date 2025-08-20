Ducati responde a Bagnaia: "Seguramente, también hay una parte mental"

La temporada 2025 se ha presentado especialmente complicada para 'Pecco' Bagnaia. La decepción aumenta tras llevar tres años consecutivos metidos en la pelea directa por la corona de la categoría reina. El bicampeón vio como el mundial de la pasada temporada se le escapaba frente a Jorge Martín, pero esta temporada ni si quiera a podido acercarse a su compañero de box.

La esperanza de encontrar buenos resultados se han ido desvaneciendo con el paso de los Grandes Premios, y tras Austria, parece que la paciencia del piloto italiano se ha agotado. "Se me está acabando bastante la paciencia. No me dicen nada de momento, estoy esperando" comentó Bagnaia a 'DAZN' al acabar la carrera.

La decepción de Bagnaia

Bagnaia se ha visto derrotado incluso en circuitos dónde se presentaba como uno de los candidatos a pelear por la victoria. El Red Bull Ring fue uno de los escenarios donde el bicampeón de MotoGP no pudo hacer nada por acercarse al podio. Mientras que Marc Márquez ya acumula 21 victorias, Bagnaia solo consiguió la primera posición en Austin, cuando el '93' se fue al suelo en la carrera dominical.

Los problemas en el box del italiano han ido incrementando, dado que el equipo ha sido incapaz de encontrar una solución. "Es una situacion un poco particular y espero que me lo expliquen" explicó el italiano en Austria.

La respuesta de Ducati

Tras las exigentes palabras de 'Pecco', Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, se pronunció sobre el rendimiento del piloto italiano en 'Sky Sport MotoGP'. "Creo que es bastante normal cuando uno espera hacer resultados importantes. Si no los consigue, está claro que está decepcionado. Desgraciadamente, es así" las palabras de Dall'Igna fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

A pesar de las diferencias de rendimiento entre los dos pilotos del Ducati Lenovo Team, en el equipo se sigue trabajando para igualar las prestaciones entre Márquez y Bagnaia: "Para eso estamos trabajando, y 'Pecco' también. Simplemente tenemos que ayudarnos mutuamente para conseguir este objetivo. Llevamos haciéndolo desde principios de año y seguiremos haciéndolo, porque creo que no debemos rendirnos e intentar lograr este objetivo" añadió.

Optimismo en el box

"Seguramente, también hay una parte mental, pero tenemos que encontrar la manera de echarle una mano y solucionar los problemas que tiene a la hora de pilotar la moto. Siempre es un poco una espiral: cuando empiezas a ir cuesta abajo, es un poco todo lo que va mal, es difícil encontrar algo que vaya bien. Debemos intentar seguir siendo optimistas y ver lo bueno que hemos hecho de todos modos".

Aunque los resultados no esten siendo los esperados, el equipo de Borgo Panigale no contempla rescindir el contrato con el italiano: "Queremos seguir con él" comentó Gigi el sábado a 'La Gazzetta dello Sport'.