Ducati ya prueba su 'arma' para 2027… ¿la próxima moto de Marc Márquez?

Pese a que la temporada 2026 ya está en plena marcha y todo lo que sucede en pista es máxima prioridad para todos los fabricantes, un ojo ya está puesto en 2027. Desde hace meses, las distintas constructoras ya trabajan en sus nuevos prototipos para el año del cambio de reglamento, en el que las motos verán reducida la cilindrada, la aerodinámica y se procederá a la eliminación de los dispositivos de altura. Y en medio de todo este contexto, los equipos de pruebas ya se han puesto manos a la obra para probar en test privados las nuevas máquinas. De hecho, el último ha sido Ducati.

Tal y como apunta 'Motorsport' la próxima Desmosedici ya ha rodado en un test privado celebrado en Misano este mismo lunes, y se espera que lo haga también el martes, aprovechando el desempeño en ese mismo trazado de la V2 Future Champ DUCATI Academy. El encargado para esta primera toma de contacto no ha sido otro que el piloto de pruebas de Borgo Panigale, Michele Pirro, quien el pasado curso sustituyó a Marc Márquez para el Gran Premio de Australia tras la lesión que sufrió el campeón en Indonesia, tras llevarse el mundial.

De esta manera, el piloto italiano probó el nuevo prototipo de 850cc (hasta ahora las motos contaban con una cilindrada de 1000cc) y los nuevos neumáticos que Pirelli está desarrollando para el próximo cambio de era en la categoría reina del motociclismo mundial. El medio GPOne ha sido el encargado de compartir las primeras imágenes de la nueva Desmosedici.

Quien no ha estado presente en la cita en el Misano World Circuit Marco Simoncelli ha sido Nicolò Bulega. El piloto de Superbikes es el encargado de desarrollar la moto en cuanto a gomas se refiere, puesto que goza de una amplia experiencia con el proveedor de neumáticos en su campeonato, pero tal y como señala el medio antes citado hay una explicación para la ausencia: el test es una especie de 'shakedown' para comprobar que todo está bien. El piloto italiano probará la moto más hacia adelante, en unas semanas.

Todo apunta que esta será la moto que piloten el próximo año Marc Márquez y Pedro Acosta. A falta de una confirmación oficial, las informaciones que circulan desde inicio de temporada son que habrá dupla española en Borgo Panigale, siendo Pecco Bagnaia el piloto que busque salida de la fábrica tras un 2025 e inicio de 2026 especialmente complicado. De esta forma, el turinés recalaría en Aprilia.

Aprilia, la única que falta

Este test para Borgo Panigale llega después de que KTM, Honda y Yamaha ya probasen sus prototipos a finales de 2025 y a principios de este curso. De hecho, fue la pasada semana cuando se supo que Takaaki Nakagami, probador de Honda, se encontraba probándose con la nueva Honda en Sepang (donde Aleix Espargaró también sufrió un grave accidente que lo mantiene ingresado en una clínica de Barcelona).

De esta manera, de los cinco fabricantes presentes en la parrilla tan solo faltaría Aprilia para rodar con la RS-GP que ha estado desarrollando para 2027. 'Motorsport' apunta también los días post Gran Premio de España, en el Cicuito de Jerez-Ángel Nieto, como posible fecha del estreno del prototipo de Noale para 2027 en pista.