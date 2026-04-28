Ducati presenta novedades para ayudar a Márquez a combatir el dominio de Aprilia

Después de un ajetreado fin de semana de carreras en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, no hubo demasiado tiempo de descanso para pilotos y equipos, que volvieron al trabajo este lunes con los primeros test oficiales de la temporada 2026 tras los ya completados en pretemporada. Una jornada crucial para muchas fábricas, que siguen probando los últimos retoques de cara a esta temporada para empezar ya a centrar sus esfuerzos al 100% en el curso 2027. Y uno de los boxes que presentó más novedades fue el de Ducati.

Los de Borgo Panigale han tenido que enfrentarse en los últimos meses a una dura realidad: su dominio ha llegado a su ocaso. Aprilia y sus pilotos se encuentran en un increíble estado de forma, con sus dos pilotos oficiales, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, ocupando las dos primeras plazas en la clasificación del campeonato, respectivamente. De hecho, Álex Márquez terminó en Jerez con una racha de cinco victorias consecutivas del italiano y los de Noale.

En medio de este contexto, Ducati busca soluciones. Y es por eso que presentó algunas novedades en el test celebrado en Jerez este lunes, y no solamente a nivel aerodinámico. El vigente campeón, Marc Márquez, salió a pista con una Desmosedici con muchas piezas nuevas, que se diferenciaban por estar sin pintar. En la parte delantera, se observó un nuevo carenado con una sección frontal más ancha, desapareciendo así la característica forma de flecha. También se pudieron observar cambios en los alerones: el inferior es más grueso, y el superior es más estrecho.

También se han realizado una serie de cambios en la ranura, con la idea de adaptarse al diferente comportamiento de los flujos de aire que llegan desde la parte delantera de la moto. Otro de los cambios que generó más expectación fue el basculante trasero, que combina una parte metálica con unos carenados de carbono inéditos y que era tan grande que incluso tapaba gran cantidad del neumático.

Todo parece indicar que la fábrica se ha centrado en buscar mejoras en el comportamiento de la moto en el tren delantero, que ha causado desconfianza entre los pilotos de la fábrica, especialmente Pecco Bagnaia, quien ha apuntado en varias ocasiones las dificultades que se plantean en él a la hora de pilotar.

Por otro lado, Bagnaia rodó con la aerodinámica que ya fue descubierta en los test de Sepang, con un escalón en el carenado y la parte inferior sin el canal. Aquella configuración fue descartada entonces, pero todo parece indicar que desde Borgo Panigale vuelven a considerarla.

Todos los pilotos, en la misma dirección

Entre ambos pilotos del box oficial, rodaron 67 vueltas, 38 de Márquez y otras 29 de Bagnaia. Un día muy productivo que el de Cervera valoró positivamente. "Creo que se han entendido muchas cosas, en particular lo que se ha visto, con las novedades aerodinámicas. Pero también hemos estado trabajando en el chasis de la moto", comenzaba diciendo, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Todos los pilotos de la fábrica tienen claro en qué deben mejorar si quieren apaciguar el dominio exhibido por Noale. "Todos los pilotos hemos tenido, más o menos, el mismo comentario: Pecco, Alex... Sobre todo, el mío ha sido clarísimo, dónde creo yo que se tiene que mejorar. Bueno, yo no digo la dirección, simplemente digo la reacción de la moto, y creo que todos hemos tenido el mismo comentario", explicó. "Eso es positivo. Ahora, tenemos que valorar bien cuándo introducir esas piezas, sobre todo la aerodinámica, porque en tres semanas tenemos otro test en Barcelona", expresó el de Cervera.

"Estoy contento porque ha sido un día muy entretenido para el piloto, y eso te hace feliz, cuando ves que tienes muchas cosas por probar y que la fábrica está trabajando. El año pasado teníamos una base por la que ganábamos todos, este año estamos más en dificultad, y estoy viendo todo el potencial que tienen", decía ante el citado medio, y aseguraba que de las cosas probadas, pueden llegar cambios inmediatos.