Ducati no pone fecha de caducidad a Márquez: "Tiene muchos años por delante"

A finales del pasado mes de septiembre, Marc Márquez se proclamó Campeón del Mundo en el Gran Premio de Japón. El piloto de Ducati Lenovo volvió a lo más alto tras cinco años de travesía por el desierto, marcados por las lesiones y la crisis en Honda. Su primera temporada como piloto oficial de Ducati ha sido estelar, con 14 victorias al Sprint y 11 en las carreras dominicales, lo que lo llevó a convertirse en el patrón de la categoría a falta de cinco citas para la clausura de la temporada 2025.

Tras una temporada increíble, Gigi Dall’Igna, ingeniero de la marca italiana y gran artífice de los éxitos cosechados con la Desmosedici GP25, ha concedido una entrevista a 'As' en la que se ha sincerado sobre la temporada que ha vivido junto el nueve veces campeón y sobre cómo se produjo el fichaje del piloto de Cervera, quien el pasado curso formó parte del Gresini Racing, equipo satélite de la constructora de Borgo Panigale.

Sobre el momento de la decisión, el ingeniero se mostró sincero sobre el motivo del fichaje del catalán. "Para mí lo que importa de un piloto no es solo la calidad de su pilotaje, sino también su motivación, su determinación y la lucidez con la que toma sus decisiones", expresaba el italiano. Un factor clave fue la motivación de Marc para volver a lo más alto. "Marc demostró sinceramente que tenía muchas ganas de volver a ser el Marc que era al principio de su carrera. Porque, en definitiva, para llegar a esto ha hecho muchos sacrificios y esto, cómo decirlo, me ha demostrado las ganas y la voluntad que tenía de volver a alcanzar su objetivo", dijo en la entrevista al citado medio.

¿El mejor piloto de la historia? "Será justo hacer cuentas"

La realidad es que Ducati siempre le había tenido en el radar. Y logró su objetivo. "Marc ha sido sin duda uno de los pilotos más importantes de la historia del motociclismo, así que, cómo decirlo, siempre he querido tenerlo entre mis pilotos, entre los pilotos que utilizan Ducati", confesó Dall’Igna. "Pero está claro que para tomar esta decisión siempre hay que ser dos, un fichaje no se puede hacer solo", valoraba.

El '93' fichó por el equipo italiano con el objetivo de volver a ser competitivo, algo que ha logrado con creces. Tras el fin de semana en Motegi, en el que se proclamó campéon, el piloto de Cervera aseguró sentirse "en paz", algo que provocó que muchos seguidores del mundo de las dos ruedas se preguntasen si podría contemplar la retirada pronto. "Creo que Marc todavía tiene muchos años por delante para ser capaz de aumentar su palmarés", explicó Gigi. Sobre si será el mejor piloto de la historia, aseguró que "será justo hacer cuentas cuando decida colgar el casco en la pared".