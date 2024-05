Ducati se pasa al 'azzurro' en Mugello

El próximo domingo, durante el Gran Premio de Italia de MotoGP, el equipo oficial Ducati Lenovo saldrá a la pista de Mugello con sus motos decoradas en color azul, el clásico 'azzurro' que distingue a las selecciones nacionales italianas en el deporte internacional.

En una nota de prensa difundida este martes, Ducati ha revelado de que "las Desmosedici GP 24 del equipo oficial Ducati saldrán a pista desde el Warm Up matinal del domingo con un diseño especial caracterizado por el color 'azzurro' de las selecciones italianas deportivas, con detalles en azul, blanco y dorado. Además, todos los componentes del Ducati Lenovo Team irán vestidos con la camiseta azul igual que los pilotos italianos Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, que usarán los monos con el mismo color que la moto".

"Los equipos nacionales italianos nos regalan emociones a millones de italianos y nosotros sentimos que hacemos lo mismo durante los fines de semana de carreras, representando a nuestro país en los circuitos de todo el mundo. Para el Gran Premio de casa en Mugello hemos querido crear este vínculo entre la pasión roja que nos caracteriza en pista y el color 'azzurro’ que nos une al deporte", explica Mauro Grassilli, Director Deportivo, Marketing y Comunicación de Ducati Corse.

La prueba en Mugello será una cita especialmente importante para Ducati , que copa las cuatro primeras posiciones del Mundial después de seis grandes premios en 2024 y está en el foco de atención también en el mercado de pilotos, pendiente de tomar una decisión que sobre el futuro compañero de equipo de su bicampeón Pecco Bagnaia. El general manager del equipo italiano Gigi Dall'Igna se debate entre la continuidad de Bastianini, la apuesta por el líder Jorge Martín y la explosiva candidatura de Marc Márquezde cara a 2025.