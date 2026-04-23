Ducati lanza el primer aviso para 2027... y Aprilia no enseña sus cartas

2026 prácticamente acaba de empezar pero la mirada en muchos de los equipos de la parrilla de MotoGP ya está puesta en el año 2027, curso en el que arrancará una nueva era en el mundial con el cambio de reglamento. En su inmensa mayoría, las fábricas ya han rodado en test con los nuevos prototipos, una de ellas Ducati. Desde Borgo Panigale apuntan que las sensaciones son buenas.

El próximo curso genera una gran expectación debido a varios factores. El primero, es que las motos verán reducida la cilindrada, la aerodinámica y se procederá a la eliminación de los dispositivos de altura, en un intento del campeonato de volver a las raíces y restar un poco de importancia a la electrónica y la aerodinámica para dársela al piloto. Por otro lado, prácticamente todos los pilotos de la parrilla terminan contrato en este 2026, por lo que se esperan muchos movimientos de cara al próximo curso y de los que ya hay alguna que otra pista.

Marc Márquez durante el GP de Brasil de 2026 / Andre Borges / EFE

La realidad es que las fábricas llevan trabajando en el próximo curso muchos meses, y va llegando el turno de probar en pista este desarrollo. A finales de 2025, KTM, Honda y Yamaha ya probaron sus prototipos. Y hace un par de semanas Takaaki Nakagami, 'test rider' de Honda, sacó a pista la nueva Honda RC214V en Sepang (donde Aleix Espargaró también sufrió un grave accidente con lesiones en las vértebras).

También fue el turno la pasada semana de Ducati. La próxima Desmosedici rodó en un test privado celebrado en Misano el lunes y el martes de la pasada semana, aprovechando el desempeño en ese mismo trazado de la V2 Future Champ DUCATI Academy. El encargado para esta primera toma de contacto fue Michele Pirro, quien pilotó el nuevo prototipo de 850cc (hasta ahora las motos contaban con una cilindrada de 1000cc) y los nuevos neumáticos que Pirelli.

Todo apunta que esta será la moto que piloten el próximo año Marc Márquez y Pedro Acosta, eso sí, a falta de confirmación oficial. Sobre las sesiones de pruebas se pronunció este miércoles Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ante el medio especializado 'Motorsport'. "La primera impresión con la moto ha sido muy buena", dijo el reconocido ingeniero italiano. "Todo funcionó bien y la moto está lista para afrontar nuevas pruebas", aseguraba

Unos nuevos test que llegarán la semana que viene en el trazado de Mugello, muy cercano a las instalaciones de la fábrica en Borgo Panigale. "Vamos a hacer un test la próxima semana", explicó el 'gurú' de Ducati al citado medio.

Aprilia no quiere mostrar sus cartas

De esta manera, quien no tendrá sitio en el box rojo el próximo curso será Pecco Bagnaia. Todo apunta que el bicampeón de MotoGP buscará la salida hacia Aprilia, precisamente, la única fábrica de la parrilla que aún no ha probado el prototipo de 2027 en unos test. "Definitivamente no tenemos prisa, y no es porque no nos importe 2027. En pocas palabras, no tenemos prisa", dijo su 'jefazo', Massimo Rivola, en una entrevista concedida a 'Motorsport'.

Los pilotos de Noale se han mostrado muy sólidos en las primeras carreras de este 2026, con Marco Bezzecchi liderando el campeonato y Jorge Martín a su estela. “No la tenemos porque no queremos descubrir nuestras cartas. Uno de los puntos fuertes de Aprilia hoy en día es el ‘tiempo de comercialización’. Desde el momento en que tenemos una idea hasta que la ponemos en pista, somos muy rápidos. Ese es uno de los secretos del rendimiento en cualquier ámbito: la rapidez en la toma de decisiones y la ejecución", aseguraba en dicha entrevista.

El primer test en circuito será el próximo lunes, tras el Gran Premio de España que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Allí comenzará el trabajo en pista, donde tan solo mostrarán “un prototipo híbrido” que ayudará a “recopilar datos sobre la gestión del motor y la correlación con el banco de pruebas”. Máximo secretismo para una marca que busca terminar con la tiranía impuesta por Ducati en las últimas cuatro temporadas.