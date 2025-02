¿Una Ducati híbrida 24-25 para Márquez y Bagnaia?

Después de tres jornadas de test de pretemporada en Sepang, Marc Márquez aseguró que salía con "las ideas claras" para Tailandia respecto a la elección del motor Ducati con el que piensa abordar tanto la temporada 2025, como la 2026. Su compañero Pecco Bagnaia reconoció que ambos estaban en sintonía en sus apreciaciones, pero que seguía con "muchas dudas".

Los dos evitaron desvelar por dónde van los 'tiros'. Los motores de la categoría reina se congelarán hasta el año 2027, cuando entre en vigor la nueva normativa. Hasta entonces, Ducati debe mantener el mismo motor, por lo que un error de cálculo puede echar al traste dos temporadas.

"Pecco y yo estamos muy alineados, coincidimos en un 90 por ciento", avanzó Marc en DAZN. Sin embargo, no quiso dar más pistas al respecto. "No te lo voy a decir. Hay que reprobarlo otra vez en Tailandia. Me he encontrado muy cómodo con un paquete, pero había muchos pequeños detalles que en una moto estaban y en la otra no. Hay que verlo y analizarlo bien. Te he respondido lo que me ha salido... del cielo", le 'vaciló' Márquez a Izaskun Ruiz al ser preguntado por su decisión sobre el motor para 2025.

"Hemos probado cosas distintas, hemos hecho dos simulaciones, con dos configuraciones diferentes, para dar más datos porque el tiempo que quedaba no era mucho. La configuración que Marc ha tenido en la sprint parece ser muy buena y vamos a probarla en Tailandia. Estamos contentos porque el trabajo que estamos haciendo nos está ayudando mucho y eso es muy bueno. Me voy bastante contento, pero con muchas preguntas. Hay cosas que han funcionado muy bien y cosas que tengo que probar otra vez", explicó Bagnaia.

"Todavía necesitamos más tiempo. Nos quedan dos días más en Tailandia, que serán importantes, y seguiremos trabajando como lo estamos haciendo. Al final, vamos a seguir como hemos hecho estos días. Es difícil, es un mix. Con el motor 25 no hemos cerrado ese gap en la frenada, pero hemos mejorado en la aceleración. Eso plantea un punto interrogativo sobre qué elegir para la primera carrera. Pero seguimos con el mismo feeling", analizó el turinés.

Más claro fue el team manager de Ducati, Davide Tardozzi: "Evolucionaremos la moto de 2024 y no utilizaremos la de 2025 completa", concedió el italiano. "Queremos ser conservadores porque, esta vez, la congelación del motor es para dos años. Aún tenemos que reprobar cosas, pequeñas evoluciones, pero las indicaciones que tenemos nos llevan a ese motor de 2024. Es el problema de haber hecho una moto que ofrece un rendimiento tan alto", constató

Si nos atenemos a sus explicaciones, Ducati recurrirá al motor 2024 con el que la pasada temporada dominó a placer en el Mundial, con 16 victorias de 20 posibles. Y lo incorporará al chasis mejorado de 2025.