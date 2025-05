Ducati cierras filas en torno a Bagnaia

El inicio de temporada para 'Pecco' Bagnaia ya se había presentado con dificultades, pero el fin de semana en Le Mans fue donde el italiano "tocó fondo". El vigente subcampeón de MotoGP no consigue encontrar las mismas sensaciones que tenía la temporada pasada con la moto en la que fue capaz de ganar 11 carreras dominicales.

Punto de inflexión en Le Mans

El piloto italiano etiquetó el Gran Premio como "uno de los tres peores fines de semana de su vida". Desde que el formato de MotoGP introdujo las carreras de los sábados, Bagnaia no había abandonado un trazado sin sumar puntos a la clasificación. El caótico fin de semana en Francia le aleja de su compañero de equipo (Marc Márquez) a 51 puntos en la clasificación de pilotos. A pesar de que la distancia en el campeonato se ha duplicado, la principal preocupación para Bagnaia es la falta de sensaciones tras completar los seis primeros Grandes Premios de la temporada.

"También es difícil de aceptar para mí"

'Pecco' apunta a buscar soluciones técnicas, mientras que Tardozzi y Dall'Igna apuntan también a solventar los problemas psicológicos del piloto. "Hasta el año pasado, cuando frenaba sentía el neumático y notaba el movimiento. Este año, sin embargo, no siento anda hasta que la parte delantera se cierra y me caigo. Aquello que le pedía a esta moto ya no me lo puede dar, tengo que encontrar el rendimiento de otras formas. Es una situación que no es cómoda ni serena, pero también es difícil de aceptar para mí" añadió Bagnaia al finalizar en Le Mans.

La fábrica de Borgo Panigale todavía no ha encontrado las soluciones para 'Pecco'. Davide Tardozzi, jefe del Ducati Lenovo Team, se pronunció sobre la situación de Bagnaia: "El objetivo del equipo, de los ingenieros y de Gigi Dall'Igna es ayudar a Pecco, porque conocemos su valor. También nos sorprende que aún no hayamos podido darle lo que necesita, porque Bagnaia ha sido el protagonista de los últimos cuatro años, y no puede ser que se haya olvidado de cómo pilotar una moto. Esto es evidente" explicó Tardozzi a 'Sky Sport MotoGP'.

"Tenemos que devolver a Pecco a la lucha por la victoria, algo de lo que es capaz. Ahora mismo, somos nosotros los que tenemos que ayudarle, creo que podemos hacer mucho tanto a nivel humano como técnico. Es nuestro deber, porque él es el campeón que tiene que poner sus habilidades en la pista" añadió.

Para resolver la parte psicológica de Bagnaia, Tardozzi comentó: "Hablaremos de ello esta semana con Gigi, porque todos sabemos lo importante que es la situación psicológica cuando sales a la pista y tu trabajo es ser un piloto de MotoGP, especialmente un piloto ganador. Ayudar a Pecco es nuestro deber".

El mejor inicio de 'Pecco'

Por otro lado, el ingeniero de Ducati, Gigi Dall'Igna también se pronunció sobre los problemas de Bagnaia: "Para Pecco, la Ducati ha sido la primera y última MotoGP que ha pilotado. Porque subió con nosotros y tuvo que aprender a gestionar todo lo que supone. Para él, adaptarse a la moto ha sido más sencillo que para otros. Ha sido casi una cosa natural, y seguramente también ha ayudado y contribuido al desarrollo. Es un chico excepcional, que ha dado mucho a Ducati. Merece todo nuestro respeto. Bagnaia nos necesita tanto como nosotros a él. Me gustaría tener a dos grandes campeones que luchan para ganar carreras" explicó a una entrevista a DAZN.

"Consideramos que este es el mejor inicio de Mundial de Pecco en toda su carrera, ni cuando ganó los dos mundiales empezó así de bien. Él necesita tiempo para tenerlo todo en su sitio, necesita carreras para ir calentando y tener las situaciones adecuadas. Así que creo que llegaremos a conseguir que exprima su máximo potencial" añadió Dall'Igna.

Bagnaia sigue su propio camino

Las comparaciones entre los dos pilotos del equipo oficial también se desmintieron de la mano de 'Gigi': "No creo que Pecco esté copiando a Márquez. Está siguiendo su propio camino, incluso desde el punto de vista de la evolución de la moto, independientemente de lo que Marc haga o escoja".

"Márquez es también un piloto muy preciso en las indicaciones que da. Aparte de ser extremadamente rápido, está utilizando bien todo el material del que dispone. Ha tenido dos caídas, en mi opinión, más por falta de lucidez que por errores de pilotaje en sí. Creo que, sin duda, podemos contar con él para intentar lograr objetivos importantes. Estamos trabajando para conseguir con él lo mismo que con Pecco".

"Nunca haré nada que ayude a un piloto en detrimento de otro, ni haré nada en perjuicio de un piloto que lleve una Ducati. Intento ser siempre muy claro" concluyó.