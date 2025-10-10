Ducati, del cielo al infierno

Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La vida tiene estas cosas: un día estás en lo más alto, por encima de las nubes, y al otro caes en el infierno. Algo así experimentó Ducati el pasado fin de semana. Marc Márquez conquistó su noveno título mundial durante el GP de Japón, de la mano de los de Borgo Panigale. Celebraron a lo grande. Vaya si lo hicieron. Fue una de las celebraciones más emotivas de los últimos tiempos, especialmente tras la dura travesía del de Cervera para volver a coronarse campeón 2184 días después. Pero todo se torció en Indonesia.

El '93' fue golpeado por Marco Bezzecchi tan solo unas curvas después del apagón de semáforo de la carrera del domingo. Ambos protagonizaron una aparatosa caída que se tradujo en una nueva lesión para el catalán: una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho.

Esto supuso un duro varapalo para el catalán, quien tras ganar el campeonato ya señaló que su objetivo para el final de temporada era "no lesionarse, tomar los riesgos justos". "Nada de hacer locuras ni tonterías", dijo en la previa de Indonesia. Solo unos días después, aquel objetivo se veía totalmente truncado.

Como resaca del fin de semana en Mandalika, que terminó de la peor forma para sus dos pilotos (Bagnaia se fue al suelo cuando rodaba en última plaza en carrera), Ducati ha compartido su blog semanal llamado 'Inside', donde se desvela cómo vivieron los miembros del equipo el peor fin de semana en lo que va de curso.

Durante las primeras sesiones del fin de semana se puede observar los problemas con los que se encontraron amos pilotos para conducir la GP25. No solo Pecco, también Marc. "Estoy teniendo problema con el agarre en general. No tengo absolutamente nada de agarre", dice en una de las tomas Bagnaia. "Cuando entró en las curvas y tocó el freno, se bloquea, y cuando intentó recuperarlo empiezo a perder la estabilidad". "Marc también, especialmente en la entrada de las curvas. Está teniendo problemas con el parte trasera", le confirmaba Gigi Dall'Igna al italiano.

"Tanto en la curva 1 como en la 10, tengo cero 'feeling' para detenerme", confirmaba el catalán. Y es que en la Práctica del viernes, el '93' no pudo pasar de la undécima plaza, mientras que Bagnaia terminó la 17ª.

Una moto ganadora en última plaza

Los problemas no mejoraron el sábado. Marc firmó su peor clasificación al quedarse con el 9º y con Pecco terminó el 16º. No mejoró mucho la Sprint. Peccó cruzó la línea de meta último (14º), mientras que Marc, que tuvo que cumplir una long-lap, escaló hasta la sexta posición.

Pero sin duda, el momento más crítico del fin de semana llegó el domingo. Marc terminó lesionándose y Pecco también acabó en el suelo. En su 'blog', la constructora italiana muestra la preocupación de Gemma Pinto, pareja de Marc, y del resto del equipo.

Tras pasar el chequeo médico, Marc volvió al garaje para tranquilizar a su equipo. "No he terminado una carrera en Indonesia todavía", bromeaba. "Lo importante es que regreses de la forma correcta", le respondía Gigi.

La temporada de Ducati estaba siendo prácticamente perfecta hasta el pasado fin de semana. Pese a los problemas que ha experimentado Pecco, la marca se proclamó Campeona del Mundo de Constructores por sexto año consecutivo hace tan solo unas semanas, y gran parte de los resultados fueron gracias a Marc Márquez. Un marc Márquez que no estará en los próximos dos grandes premios para salvar los muebles de un equipo que empieza a experimentar algunos problemas. Ducati, parece ser, ya no es invicta.