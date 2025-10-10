Ducati anuncia que Michele Pirro sustituirá a Marc Márquez en Australia

La próxima semana, en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia, estarán ausentes por lesión los dos últimos campeones del mundo de MotoGP, Jorge Martín (2024) y Marc Márquez (2025). El primero fracturó la clavícula en Japón y tuvo que pasar por el quirófano. Se está recuperando en Austria y Aprilia aún no ha puesto fecha a su regreso. El segundo estrenó el título logrado en Motegi de la peor forma posible, sufriendo una dura caída tras ser embestido por Marco Bezzecchi en Indonesia. Marc, también con el hombro fracturado, no tendrá que operarse, pero se perderá como mínimo los grandes premios de Australia y Malasia. Ducati le ha buscado sustituto.

Y si bien los últimos días se habían barajado diversos nombres, como los de Niccolo Bulega, que marcha segundo clasificado en Superbikes con Ducati, o el también piloto italiano del WSBK Andrea Iannone, Ducati ha optado por la opción más lógica y este viernes ha confirmado que será su veterano probador Michelle Pirro el que se encargue de sustituir a Márquez. Eso sí, de momento el anuncio solo hace referencia a la primera de las dos citas, que se disputa en el circuito australiano de Phillip Island del 17 al 19 de octubre.