Drama absoluto para Aprilia en Jerez: "He dicho: 'venga, a la porra'"

Aprilia se personificaba en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el objetivo de romper una 'maldición'. La fábrica de Noale jamás ha conseguido una victoria en el trazado andaluz, y en los últimos años, tan solo Aleix Espargaró en 2022 fue capaz de subirse al podio. Pero la buena inercia de la marca, con cinco victorias consecutivas, hacía pensar que el fin de semana podría estar bastante a su favor... y terminó siendo todo lo contrario. Al menos, durante la jornada del sábado.

Eel viernes, Marco Bezzecchi logró salvar los muebles siendo tercero, mientras que Jorge Martín terminaba noveno. De hecho, el piloto madrileño fue sancionado posteriormente por rodar más lento de lo habitual en pista, molestando el progreso de Álex Márquez. Esto hará que de cara al domingo tenga que acatar una penalización de tres posiciones en parrilla, por lo que saldrá décimo tras clasificar séptimo el sábado.

Bezzecchi, intratable durante el inicio de temporada, se mostró algo más incómodo de lo habitual durante la clasificación. Pero finalmente se las apañó para terminar cuarto en la lucha por la 'pole'. Pero la segunda parte de la jornada se puso cuesta arriba para ambos pilotos del equipo oficial. Jorge Martín, quien había logrado remar hasta el podio en pocas cruvas, tuvo que abandonar debido a un problema con el tren delantero.

Martín no pudo explicar qué le impidió continuar en carrera. "Están mirando porque no está del todo claro. Ya en la vuelta de calentamiento he ido a frenar en Dry Sack [curva 6] y ya he visto que con la misma presión no paraba. Tenía que frenar mucho más fuerte de lo habitual, he pasado a Álex, pero cuando he ido a frenar en la curva 1 he visto que no tenía presión y he tenido que ir fuera. He vuelto a intentarlo, pero otra vez en Dry Sack me he ido largo y he tenido que parar. Pero bueno, viendo la carrera de hoy, no sé si era mejor estar en el box viéndola o estar ahí dentro, la verdad", expresaba el madrileño a DAZN.

Por su parte, 'Bezz' perdía muchas posicones tras un incidente con un 'tear off' de Álex Márquez, y llegó a rodar en la duodécima plaza. Entonces, aparecía la lluvia y entraba a box a por la moto en configuración en seco. Pero en condiciones muy complejas, y a falta de tres giros, el italiano se iba al suelo. Llegaba así el drama absoluto en el box de Aprilia Racing, que se despedía de las opciones de sus dos pilotos en carrera. A los de Noale, tan solo les quedaba la baza del equipo satélite: Raúl Fernández fue el mejor, sexto. Ai Ogura terminó 15º.

sobre el incidente con el 'tear off', Bezzecchi también se pronunció. Y al ser preguntado sobre cómo se le resisten las carreras al Sprint, tuvo claro que es mejor restarle importancia. "Son cosas que no puedes controlar, no hace falta pensar en exceso. Podría haber ocurrido hoy, o mañana, son cosas que no puedes controlar. No hace falta pensar en exceso, hay que concentrarse en aquello que puedes realizar mejor y tratar de mejorar para mañana", expresaba el italiano.

La caída fue algo que no pudo evitar tras equivocarse a la hora de entrar en boxes a cambiar a su segunda moto. "Ha sido un lío. Estaba recuperándome un poco en seco, pero luego ha empezado a llover, y cuando estás ahí detrás de los demás, empiezan a venir las gotas. Iba yéndo bien, pero empezó a caer más, quería entrar pero me he equivocado, no he podido entrar en el pit lane y me he quedado una vuelta adicional fuera, he sobrevivido, y cuando he entrado he visto que la goma no estaba preparada y me he caído con ella y he dicho: 'venga, a la porra'", sentenciaba el italiano.

¿Podría llegar la cuarta victoria del curso mañana para 'Bezz'? El italiano no lo ve claro. "Honestamente, no me parece realista por como está yendo este fin de semana. Está claro que salgo para dar el máximo, tanto Álex, como Marc, como Diggia, están yendo un poco más rápido. Pero trataremos de estar ahí", sentenció.