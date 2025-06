Dovizioso, sobre la crisis de Bagnaia: "No tener a Marc en el mismo box ayudaría"

La temporada 2025, que prometía ser un duelo de titantes entre 'Pecco' Bagnaia y Marc Márquez, ha resultado todo lo contrario. El piloto italiano está sufriendo este curso tras tres temporadas prácticamente impecables. Y decimos impecable porque, pese a que no fue campeón el pasado curso, tal y como sucedió en 2022 y 2023, se despidió de la temporada con 11 victorias el domingo, frente las 3 de Jorge Martín, quien se convirtió en el Nº1 del mundo. Diez puntos lo separaron de sumar su tercera estrella en el carenado.

Las expectativas eran altas para este curso. Marc Márquez, ocho veces campeón, aterrizaba en el box del Ducati Lenovo para completar lo que muchos llamaron el 'Dream Team'. Y mientras Marc prácticamente no se ha bajado del podio - a excepción de la caída en Texas y Jerez - y ha conseguido nueve victorias sumando las del sábado y el domingo, el italiano ha experimentado sensaciones más que cuestionables a lomos de la Desmosedici GP25. Ha admitido no sentirse cómodo con el nuevo prototipo.

Sobre esta situación se ha pronunciado alguien que bien conoce el ambiente en Bolonia: Andrea Dovizioso. El piloto italiano formó parte del box durante ocho temporadas, desde 2013 hasta 2020. También batalló tres campeonatos contra Marc Márquez, resultando segundo en la lucha por el Campeonato las tres veces.

“Pensé que Pecco se encontraba con menos dificultades, pero esto solo él puede saber por qué. Si los cambios del año pasado a este año, lo han puesto en crisis o son más otras dinámicas, pero esto solo el piloto lo sabe en detalle. El carisma y la fuerza de Marc eran indudables, así que sinceramente no me sorprende mucho ver este enfoque del Campeonato de Marc”, dijo en una charla con el medio italiano Moto.it.

Andrea Dovizioso en los libres de MotoGP del GP Cataluña de 2020 / EFE

"Somos seres humanos"

Muchos asocian la crisis del dorsal '63' con la presencia del '93' al otro lado del box. “No tener a Marc en el mismo box, ayudaría, somos seres humanos. Los pilotos que dicen que no están condicionados a estas cosas hacen bien en decirlo porque tienen que creer en sí mismos, hay que trabajar mentalmente en estos aspectos porque estamos condicionados, somos seres humanos y es normal”, dijo 'Dovi'. "Es devastador admitir que un piloto es más rápido que tú", dijo, sobre las sensaciones que puede tener un piloto al ver que alguien comienza a mejorar sus resultados.

Por otro lado, Andrea también confesó que esta temporada está siendo emocionante por ambos aspectos, uno de ellos, la mejora de las marcas japonesas. “Honda y Yamaha se están volviendo competitivos y esto es bueno para el Campeonato", expresaba.

Àlex, ninguna sorpresa

Por otro lado, aseguró no estar sorprendido con los grandes resultados de Àlex Márquez, que ha resultado ser el rival directo de su hermano Marc. “No me sorprende demasiado ver a Álex tan competitivo porque siempre lo he visto como uno de los pilotos más fuertes, pero todavía le faltaba algo, digamos que se ha creado una situación excelente para él, porque ya ha tenido experiencia con Ducati y con el equipo", analizaba.