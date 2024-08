Dorna cierra la puerta a BMW

Tan solo cinco días después de hacerse pública la compra de los datos de Suzuki por parte de BMW, en lo que sugería una posible entrada del fabricante alemán al Mundial de Motociclismo, Dorna ha descartado la incorporación de un nuevo constructor en la categoría reina del campeonato. Desde la empresa organizadora del Mundial afirmaron que su idea es seguir con 11 equipos y 22 pilotos en MotoGP, lo que dejaría sin sitio a la fábrica de Baviera.

"Estamos de acuerdo en que la visión de MotoGP seguirá consistiendo en once equipos y 22 pilotos. La experiencia, incluso tras la retirada de Suzuki, nos ha demostrado que tenemos las mejores condiciones. Los 22 pilotos en activo representan 22 historias increíblemente buenas. Y creo que ya nos enfrentamos al enorme reto de contar estas historias de la mejor manera posible. Con 24 protagonistas, esta tarea sería aún mayor", expuso Carlos Ezpeleta, director deportivo del Mundial de MotoGP, en una entrevista con el medio alemán Speedweek.

Sin embargo, Ezpeleta no descartó por completo la presencia de BMW o de otro fabricante en el campeonato, aunque esta debería ser como la de Aprilia en un inicio, bajo el paraguas de un equipo ya existente. En el caso de Aprilia, que volvió al campeonato en 2015, tuvo que entrar de la mano del Gresini Racing, con el que mantuvo relación hasta 2022, año en el que la fábrica de Noale pasó a ser un equipo oficial.

"Al final, se trata de la calidad de los once equipos. Que estos sean aportados por cinco o seis fabricantes es otra cuestión. Pero no es ningún secreto que nuestra prioridad actual son cinco fabricantes. Esto no significa que queramos impedir la entrada de un sexto constructor, pero sí que otro fabricante tendría que trabajar con uno de los once equipos. Once equipos y 22 pilotos, eso es fijo", puntualizó Ezpeleta.

BMW, ante una decisión crucial

Con este panorama, BMW deberá estudiar el caso y decidir si quiere llegar al Mundial de MotoGP y a qué precio. En caso de hacerlo, el fabricante alemán deberá buscar un socio entre los equipos independientes actuales: Tech3, Gresini, LCR, Trackhouse, VR46 o Pramac, aunque hay que tener en cuenta que estos dos últimos disponen de un contrato multianual recién firmado con Ducati y Yamaha, respectivamente.

En cuanto al año de llegada, lo que está claro es que este no sería antes de 2027, año en el que entrará en vigor el nuevo reglamento del campeonato, que conllevará una reducción de las cilindradas del motor, pasando de 1000cc a 850cc, así como importantes limitaciones en el ámbito aerodinámico, entre otras grandes novedades.