Domenicali, sobre el rendimiento de Bagnaia: "Puede y debe hacer más"

Ducati ha empezado la temporada de MotoGP liderando, el dominio ha sido impuesto por Marc Márquez. Mientras que las sensaciones de Bagnaia no han sido las esperadas después de las dos primeras rondas. El español ha conseguido las dos 'pole position', las dos victorias al sprint y las otras dos correspondientes a las carreras del domingo.

Los rivales de Marc

Márquez se sitúa en la primera posición y acumula en la clasificación general 74 puntos. Hasta el momento, el principal rival del vigente líder del campeonato ha sido Alex Márquez. Por el contrario, el rendimiento de Bagnaia se ha visto condicionado por problemas de adaptación a la nueva Ducati. El italiano confesó tras el Gran Premio de Argentina que volvería a la moto 2024 para mejorar sus sensaciones en pista.

El italiano está a 31 puntos de su compañero de equipo en el Mundial de Pilotos. El campeonato llegará la próxima semana a Austin, trazado afín al pilotaje del español y no tanto para el de 'Pecco'.

Ducati, sobre el rendimiento del italiano

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, afirmó que desde la marca deben trabajar para encontrar las sensaciones de Bagnaia: "puede y debe hacer más". Además, Claudio Domenicali, CEO de la fábrica italiana explicó a 'GPOne' el proceso por el que está pasando el italiano.

La situación de 'Pecco'

Domenicali también mencionó que espera ver un campeonato distinto a partir del Gran Premio de Qatar (Losail), dado que los trazados empezaran a ser más favorables para el italiano. "Creo que Pecco ha empezado con dos carreras que no han sido de las más le favorecen" explicó.

"Terminó los test invernales con algunos problemas que no dependían de él, así que todavía no estamos viendo su verdadero potencial. Estoy convencido de que lo veremos, a partir de las próximas carreras, aunque quizá no en Austin, que es un circuito especialmente adecuado para Marc. Pero creo que veremos un campeonato diferente desde Qatar" comentó Domenicali.

El protagonista de Ducati

El CEO de Ducati también aprovechó para celebrar la llegada de Márquez al equipo oficial y explicó por qué la fábrica italiana quería trabajar con él: "Si ahora tenemos a Marc con nosotros es porque tomamos una decisión que se valoró cuidadosamente. Lo hicimos pensando también en el rendimiento global que podíamos conseguir. El año pasado, su rendimiento fue una gran referencia. Hicimos nuestras observaciones y pensamos que era una buena elección" concluyó el italiano.