El doctor que operó a Jorge Martín ofrece los detalles sobre su lesión

La moto del vigente campeón, Jorge Martín, presidió a tradicional foto de grupo previa al inicio del Mundial en Tailandia. La ausencia ‘Martinator’ en la parrilla de MotoGP podría prolongarse aún varias semanas. El piloto fue intervenido el martes de una lesión en la mano izquierda, cuando todavía se recuperaba de las fracturas en su mano derecha a consecuencia de su caída en los test de Sepang. El pronóstico es incierto, no hay un plazo de recuperación, pero el doctor que le operó, Xavier Mir, subraya que se trata de una “lesión importante” y en consecuencia “hay que ser prudentes” a la hora de evaluar su regreso a la competición.

Experto en cirugía reparadora , el doctor Mir es el actual director de la Unidad de la Extremidad Superior y Microcirugía de la Mano de ICATME , en el Hospital Quirón Dexeus de Barcelona, donde Martín se ha sometido a las dos últimas intervenciones. Es un referente en la medicina del deporte y por su quirófano han pasado, entre otros Àlex Crivillé, Dani Pedrosa, Marc Marquez y Jorge Lorenzo. En SPORT le hemos pedido que nos cuente con detalle el tipo de fracturas que sufrió Martín, que se fue al suelo el pasado lunes durante un entrenamiento de supermotard en el karting de Menarguens (Lleida).

“Antes que nada, decir que la operación fue muy bien y que ayer le dimos el alta a Jorge, que ya está en su casa para seguir con su rehabilitación”, apunta el doctor Mir. “Las afectaciones eran importantes, en concreto, una primera fractura intrarticular desplazada del radio distal izquierdo, otra fractura del escafoides carpiano izquierdo, desplazada también, y una tercera fractura del hueso piramidal izquierdo sin desplazamiento”, explica.

“Procedimos a la reducción con asistencia artroscópica del radio distal y del escafoides, seguidamente se practicó una fijación percutánea con tornillos a compresión y después de la intervención consideramos tenerle ingresado 48 horas para ver como evolucionaba, todo fue bien y ahora hay que seguir un proceso de recuperación que lleva su tiempo, hay que tener paciencia”, advierte el doctor Mir, que incluso nos ha hecho un dibujo para apreciar la gravedad de las fracturas de Jorge cuando llegó al hospital, destacando que “no ha sido necesario colocarle ninguna placa” de fijación.

El esquema del doctor Mir sobre la complicada lesión de Martín / J.Mir

En Tailandia, donde este viernes ha alzado el telón el Mundial, el doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos de MotoGP, confirmó que ‘Martinator’ se enfrenta a un proceso de recuperación que “será lenta” y que tampoco estará en la siguiente prueba del calendario, en Argentina. “Jorge está muy animado. Es un hombre muy vital. Lo que más nos preocupa ahora mismo es que consolide el escafoides. El doctor Mir y yo hablamos con él y en principio se va a perder seguro Tailandia y Argentina. Veremos qué pasa en Austin. Es algo que hay que verlo poco a poco”, comentaba Charte en DAZN desde el paddock de Buriram.

“Le haremos una prueba antes de ir a Texas y veremos lo qué hay. La recuperación es lenta porque si no cicatriza bien y no hace un buen callo de fractura, puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo", precisó.

El consejo de Márquez

Jorge Martín , que ya está en su residencia de Andorra, dejó un alentador mensaje en sus redes sociales: "Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Ahora mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una".

Y en este sentido, Martín ha recibido en las últimas horas un consejo muy valioso a cargo de Marc Márquez: “Le escribí para darle ánimos. Ves lo rápido que puede cambiar todo… en dos meses pasas de estar celebrando un campeonato a estar lesionado. Me pasó a mí en el pasado y sé lo que es. Le he mandado un mensaje diciéndole que respete su cuerpo, porque yo no lo hice. Se lo digo por experiencia. Que respete su cuerpo, porque carreras tendrá muchas”.