Ángel Charte, el doctor del Mundial sobre Jorge Martín: "Fue una operación complicada"

Jorge Martín posó con el número 1 de campeón en la foto de familia de la parrilla de MotoGP el pasado jueves en Motegi, en vísperas del GP de Japón. Y el sábado, en la carrera sprint, el piloto madrileño volvió a lesionarse de gravedad. Este martes, 'Martinator' pasó por el quirófano y ahora Aprilia ha actualizado su estado con declaraciones del jefe de los servicios médicos del Mundial, el doctor Ángel Charte.

En su caída, Martín se llevó por delante a su compañero Marco Bezzecchi, impactando de lleno con la moto del piloto italiano. Se rompió por tres partes la clavícula derecha, una fractura con desplazamiento de la que fue intervenido en el Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona, tras regresar de Japón.

La intervención, realizada por el equipo del doctor Xavier Mir, se saldó con éxito, pero se trató de una operación compleja debido a que se trataba de una fractura astillada. "Era una operación complicada, debido a que la fractura presentaba tres partes, las cuales se han podido unir perfectamente con los tornillos de sujeción del tercio medio distal de la fractura y una placa de contención, para evitar el desplazamiento de la misma", resume el doctor Charte.

"Los tiempos de recuperación aún no se conocen, no podemos dar una fecha exacta de cuándo volverá a subirse a la moto, pero iniciará la rehabilitación lo antes posible", añade el doctor Charte en cuanto a los plazos para que 'Martinator' pueda regresar a pista, sin especificar si podrá o no terminar la actual temporada. De momento se perderá el GP de Indonesia este fin de semana y después quedarán ya solo cuatro citas antes de que el Mundial baje el telón: Australia, Malasia, Portugal y Valencia.

Es la cuarta operación a la que se somete el campeón del mundo de 2024 tras haberse lesionado previamente en el primer test de pretemporada en Sepang, en un entrenamiento de supermotard preparando el GP de Tailandia y en el en su primer intento de reaparecer en el Mundial, en el GP de Qatar, cuando sufrió las lesiones más importantes, neumotorax y 11 fracturas costales que le llevaron a la UCI durante una semana.