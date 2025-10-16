El doctor Charte se sincera sobra la vuelta de Márquez: Valencia o 2026

El mundial de Moto GP sigue su curso pese a tener ya nuevo campeón. Australia acoge la nueva cita de la temporada, con el gran aliciente de poder tener subcampeón a falta todavía de tres carreras más. Será el primero sin Marc Márquez en toda la temporada, tras la operación a la que se sometió el piloto de Cervera tras la caída en Indonesia.

Una operación que le obligará a estar varias semanas de baja según explicó el doctor Charte a los micrófonos de DAZN desde Phillip Island. a semana pasada, en la revisión en la clínica Ruber de Madrid, el doctor Roger de Oña y su equipo decidió que aquello no estaba estable; estaba bastante inestable, y decidieron, con buen criterio, fijarlo mucho mejor. Él ya está operado y a las 24 horas ya fue dado de alta. Está haciendo un periodo de reposo y empezará, cuando crean oportuno, la rehabilitación” explicó.

Una recuperación que le llevará varias semanas y que muy probablemente le deja Valencia como única opción para volver a competir esta temporada. "Australia, Malasia y Portugal lo tiene bastante complicado, porque es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas" aseguró el propio doctor, que recalcó la necesidad de recuperar bien una lesión de este tipo.

Así pues, al campeón del mundo se le abre ahora un nuevo debate. Forzar para estar en Valencia o dar por cerrada la temporada y pensar ya en buscar un nuevo título en 2026. Conociendo a Marc, a buen seguro hará todo lo posible para despedir su imborrable 2025 sobre la pista.