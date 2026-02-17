Doble desafío en Ducati: la renovación de Márquez, cerca; Bagnaia, en la cuerda floja

La temporada 2026 de MotoGP no ha arrancado todavía y el mercado de fichajes ya ha empezado a hacer sombra en un curso en el que muchos pilotos finalizan contratos y están pendientes de su futuro. En las semanas previas al estreno del curso han sido varios los rumores que han surgido al respecto de los posibles movimientos, con grandes nombres propios de la parrila sobre el tapete como Fabio Quartararo, Pedro Acosta o Àlex Márquez. Una especie de jugada de ajedrez en el que un movimiento podría desencadenar otra serie de jugadas.

Los vigentes campeones, el Ducati Lenovo y Marc Márquez, no están exentos de esta rágafa de posibles cambios. En un vídeo reciente publicado por los medios oficiales de MotoGP, Marc planteaba una parrilla 2027 sin él presente. Una especie de broma o un toque de atención hacia su equipo que tiene que tratar en las próximas semanas la renovación de su contrato.

El de Cervera finaliza su vinculación este 2026 y aunque la idea es continuar en la casa de Borgo Panigale, la que le ha dado la oportunidad de resurgir como piloto, lo cierto es que el contrato de renovación no está firmado. Según apuntan desde 'La Gazzetta dello Sport', tratar la situación de sus dos pilotos, Marc y Pecco Bagnaia, es una de las grandes prioridades para Ducati antes del inicio del Mundial a finales de este mismo mes. Según el citado medio, la ampliación está cerca aunque hay algunos flecos por cerrar todavía, entre ellos, la duración del contrato.

La propuesta de Ducati pasaría por una firma para las dos próximas temporadas, hasta 2028. En cambio, Marc Márquez no estaría planteándose un futuro a tan largo plazo y apostaría por un formato de 1+1, o lo que es lo mismo, una temporada más y otra opcional. De cualquier manera, el de Cervera continuará de rojo en 2027, si no hay sorpresa de última hora.

"Estamos muy cerca. Aún quedan algunos detalles por definir, pero sinceramente, estamos muy cerca de firmar con Marc. Sin embargo, aún no está todo cerrado. Esperamos hacerlo antes de la primera carrera", afirmó el director deportivo, de marketing y comunicación de Ducati, Mauro Grassilli, alejando de paso la opción de Honda, quien ha tentado a Marc con un contrato millonario para que regrese a las filas del equipo donde se forjó deportivamente.

Bagnaia, con un pie fuera

En la otra cara de la moneda se encuentra Pecco Bagnaia, dos veces campeón del mundo de MotoGP con Ducati. El piloto de Turín era, hasta el pasado curso, la piedra angular del proyecto de la casa italiana pero la irrupción de Marc Márquez y la gris temporada realizada por el italiano, lo han relegado a un segundo plano y varias fuentes lo sitúan en otro box la próxima temporada.

Pecco cumple contrato con Ducati también al término de 2026 y aunque las sensaciones tras los primeros test de Sepang parecen buenas, el transalpino deberá demostrar la mejoría durante los primeros Grandes Premios de la temporada para afianzar su puesto. De hecho, se ha especulado ya con la posible llegada de Pedro Acosta a Ducati como compañero de Marc Márquez para 2027, lo que dejaría fuera a un Bagnaia al que no le faltarán "novias". Entre los candidatos que más suenan está Aprilia, teniendo en cuenta que Jorge Martín podría marcharse a final de curso; aunque Yamaha se ha convertido recientemente en una posibilidad si se confirma la salida de Fabio Quartararo a Honda.